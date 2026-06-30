Потонул с тоннами золота: как нашли легендарную подводную лодку I-52

Японская подводная лодка I-52, которая в 1944 году перевозила около двух тонн золота, была обнаружена лишь спустя полвека.

Японская подводная лодка I-52, уничтоженная в июне 1944 года во время секретной миссии в Атлантике, была найдена лишь спустя более 50 лет после своей гибели. Подводная лодка лежала на глубине около 17 000 футов (более 5 км), что сделало её одной из самых глубоководных военных находок своего времени, пишет Indian Defence Review.

В ночь на 23 июня 1944 года I-52 завершала перегрузку груза с немецкой подводной лодки U-530, когда была обнаружена американской авиацией. Союзники заранее знали маршрут благодаря расшифрованным кодам стран Оси.

Координаты встречи, время и даже информация о грузе были известны ещё до выхода подводной лодки из Сингапура.

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Торпедоносец TBM Avenger с эскортного авианосца USS Bogue атаковал подводную лодку, используя акустическую самонаводящуюся торпеду Mark 24 – первое подобное оружие, примененное в бою. После второй атаки I-52 затонула вместе со 109 членами экипажа.

По данным исторических исследований, подводная лодка перевозила:

около 146 золотых слитков (примерно 2 тонны золота);

промышленные материалы (олово, вольфрам, молибден);

каучук;

хинин и опиум.

Золото, согласно планам, должно было стать оплатой за немецкое оптическое оборудование Zeiss и другие технологии.

Поиски, длившиеся десятилетиями

Субмарину удалось найти только в 1995 году экспедицией под руководством Пола Тидвелла из компании Nauticos. Поиски основывались на рассекреченных архивных данных США, Великобритании, Германии и Японии.

Ключом к успеху стала методика реконструкции траекторий RENAV, которая позволила исправить ошибку в координатах ВМС США более чем на 10 миль.

Сонар обнаружил корпус подводной лодки, который стоял почти вертикально на дне океана. Несмотря на сильное давление, корпус оказался относительно хорошо сохранившимся, а обломки вокруг подтвердили его идентификацию.

Исследователи полагают, что часть груза, в частности золото, вероятно, до сих пор находится внутри носовой части подводной лодки.

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