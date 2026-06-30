В ДТЭК пока не прокомментировали ситуацию с электроснабжением в столице.

В Киеве введены аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не действуют. Соответствующая информация опубликована в приложении "Киев цифровой".

"Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, так как необходимо срочно помочь энергосистеме", - говорится в сообщении.

При этом в ДТЭК пока не прокомментировали отключения света в столице.

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Отключения света - другие новости

Аномальная жара привела к необходимости сегодня, 30 июня, с 17:00 до 22:00 применять графики почасовых отключений для населения и бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что этим летом в Украине могут ввести графики почасовых отключений электроэнергии из-за массированных обстрелов со стороны врага. Отключения света могут длиться до 5 часов в час пик, а наиболее опасный период ожидается через несколько недель.

29 июня из-за жары в Украине начались аварийные отключения света. В частности, об экстренных отключениях сообщалось в Ровенской и Хмельницкой областях.

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