WINHUB и White Star Real Estate договорились о совместном развитии логистического парка на Киевщине стоимостью $80 миллионов

Украинская компания-застройщик складских объектов WINHUB и White Star Real Estate, ведущий девелопер и оператор недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединили усилия для строительства промышленно-логистического парка класса "А" в селе "Мрия" Киевской области.

Письмо о намерениях по совместному развитию логистического парка было подписано в ходе конференции "Ukraine Recovery Conference 2026" в Гданьске. На церемонии подписания присутствовали Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины; Руслан Шостак, основатель и совладелец WINHUB; Питер Хантли, генеральный директор White Star Real Estate, Николай Калашник, председатель Киевской областной государственной администрации. Реализация проекта, как ожидается, начнется в этом году при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Украинская компания-застройщик складских объектов WINHUB и White Star Real Estate, ведущий девелопер и оператор недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединили усилия для строительства промышленно-логистического парка класса "А" в селе "Мрия" Киевской области.

Проект площадью около 90 000 квадратных метров, общий объем инвестиций в который оценивается в 80 миллионов долларов США, будет реализован в пять этапов на участке площадью 18 гектаров. Первый этап проекта предусматривает строительство складских помещений площадью около 20 000 квадратных метров, и на данный момент его завершение запланировано на четвертый квартал 2027 года.

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Комплекс стратегически расположен в 7 км от Киева, вдоль автомагистрали Е40 "Киев - Житомир", что обеспечивает прямой доступ к ключевым транспортным коридорам, соединяющим Киев с Западной Украиной и Европейским Союзом. Ожидается, что к реализации проекта присоединятся международные финансовые учреждения и подрядчики.

"За последние годы URC действительно стала одной из самых масштабных площадок для заключения международных партнерств, направленных на развитие украинской экономики. На примере соглашения между WINHUB и White Star Real Estate мы видим переход от меморандумов и намерений к реальным шагам. За каждым из них стоят инвестиции в нашу экономику. Я хочу поблагодарить украинский бизнес, который становится надежной платформой для привлечения иностранных средств, а также иностранного инвестора - за доверие и желание присоединиться к построению новой Украины", - отметил Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"Сотрудничество с White Star Real Estate, ведущим девелопером и оператором недвижимости в Центральной и Восточной Европе, является для нас важным шагом и позитивным сигналом для украинской экономики. Это свидетельствует о том, что даже в условиях войны международные компании готовы сотрудничать над проектами, имеющими решающее значение для развития страны, и работать бок о бок с украинским бизнесом. Для нас прозрачность, подотчетность и долгосрочная приверженность являются основополагающими принципами такого сотрудничества. Я также хотел бы поблагодарить правительство Украины за поддержку", - сказал Руслан Шостак, основатель и совладелец WINHUB.

"Мы и впредь стремимся поддерживать долгосрочное восстановление Украины через проекты, способные обеспечить благоприятный экономический и социальный эффект. После презентации нашего проекта в Буче в ходе прошлогодней Конференции по восстановлению Украины в Риме это партнерство становится еще одним важным шагом в нашей деятельности на украинском рынке. Мы верим, что современная логистическая инфраструктура будет играть важную роль в восстановлении экономики Украины и ее интеграции с европейскими рынками. Эта уверенность лежит в основе нашего партнерства с WINHUB - партнером, который разделяет наше долгосрочное видение развития Украины", - отметил Питер Хантли, генеральный директор White Star Real Estate.

Реализация договоренностей о совместном развитии логистического парка и осуществление соответствующих инвестиций предусмотрены после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов в соответствии с действующим законодательством.

Справка

WINHUB - это украинский девелопер логистических парков. Проект предусматривает строительство складов класса "А" общей площадью 1 млн кв. м вдоль основных транспортных коридоров Украина–ЕС в Киеве, Одессе, Львове, Днепре.

WINHUB станет первой в Украине сетью логистических парков, полностью соответствующих европейским стандартам класса "А" и имеющих сертификацию LEED. WINHUB создает в Украине экосистему европейского уровня, в которой сочетаются технологичность, энергоэффективность, комфорт для людей и удобство для бизнеса. Проект предусматривает доступ к комплексному пулу инфраструктуры и сервисов для бесперебойной, эффективной и комфортной работы резидентов и посетителей. Сеть логистических парков обеспечит создание тысяч новых рабочих мест, развитие местных сообществ и формирование сети сопутствующих бизнесов и сервисов.

White Star Real Estate - ведущий инвестор, девелопер, управляющая компания и оператор недвижимости, работающий в Центральной и Восточной Европе с 1997 года. Компания реализовала и инвестировала в более чем 65 проектов общей площадью 2,4 млн квадратных метров по всему региону, охватывая секторы офисной, логистической, торговой, развлекательной, жилой и многофункциональной недвижимости. В настоящее время White Star Real Estate предоставляет услуги по управлению активами и недвижимостью для более чем 2,1 миллиона квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости, предлагая комплексные решения для инвесторов и арендаторов в Центральной и Восточной Европе. Помимо своей коммерческой деятельности, White Star Real Estate также является учредителем Katalyst Education - образовательного фонда, поддерживающего украинскую молодежь через учебную платформу Pi-stacja и программу стажировки Futureship в сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

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