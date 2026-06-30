Чрезвычайно быстрый интернет включили: показатели бьют рекорды

Новую технологию уже протестировали на трассе протяженностью 205 километров.

В Китае испытали новую оптическую связь, которая передает данные с фантастической скоростью – 51,3 Тб/с, сообщает HVG.

Тест проходил на самом длинном в мире коммерческом трансграничном оптическом кабеле. Благодаря оптимизированной системе передачи специалисты обеспечили соединение на линии длиной 205 километров без каких-либо усилителей сигнала.

Как отмечается в материале, это установило новый стандарт передачи данных с большой пропускной способностью на большие расстояния.

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Отдельно телекоммуникационные и волоконно-оптические компании Китая зафиксировали скорость 1,2 Тб/с на одну длину волны – это примерно 1200 гигабит. А, например, в Венгрии теоретический предел для провайдеров составляет 10 гигабит, причем большинство устройств даже не способны полностью использовать эту скорость.

Отмечается, что главная особенность новой технологии – в самом принципе передачи сигнала. Если традиционные оптоволоконные кабели направляют свет через стекло, то тестируемый подход использует полый кабель, в котором свет движется непосредственно через воздух. По имеющимся данным, именно это конструктивное отличие позволяет уменьшить задержку сигнала и одновременно увеличить пропускную способность сети.

Впрочем, на скорость домашнего интернета в ближайшее время это не повлияет. Как говорится в материале, новой технологией в основном воспользуются магистральные сети и крупные дата-центры.

Полезные советы

Ранее мы писали о том, как ускорить Wi-Fi дома. Часто проблема заключается в неправильном расположении антенн. Даже небольшая корректировка угла наклона может улучшить покрытие и уменьшить количество "мертвых зон" в квартире или доме. Для квартир и одноэтажных домов производитель TP-Link рекомендует устанавливать антенны вертикально, а для многоэтажных – наклонять их примерно на 30 градусов.

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