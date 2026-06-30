'Дыра на Москву': первый отдельный центр СБС сообщил о прорыве российской системы ПВО (видео)

В подразделении сообщили, что операторы группы "Рони" 1-го Отдельного центра (14-го полка) систематически уничтожают радары СКПП в Брянской области, которые контролируют воздушное пространство в направлении российской столицы.

Операторы 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем заявили, что системными ударами по российским радарам в Брянской области открыли коридор для дальнобойных украинских дронов в направлении Москвы. Соответствующие кадры и подробности операции подразделение опубликовало в своём Telegram-канале.

По данным военных, поражение объектов в Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Москве стало возможным благодаря прорыву в эшелонированной системе российской противовоздушной обороны.

В подразделении сообщили, что операторы группы "Рони" 1-го Отдельного центра (14-го полка) систематически уничтожают радары СКПП в Брянской области, которые контролируют воздушное пространство в направлении российской столицы.

Видео дня

"Когда враг теряет "глаза", небо для наших дальнобойных ударов становится открытым", - отметили военные.

Также в центре обнародовали видео операции "Полифем". По их словам, она существенно повысила эффективность пролетов украинских дальнобойных дронов Deep Strike на северном направлении.

В подразделении добавили, что восстановить поврежденный участок системы ПВО российским войскам будет непросто, а изнурение противника будет продолжаться и в дальнейшем.

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