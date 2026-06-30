Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 1 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,03 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 1 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,03 грн за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 51,05/51,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 июня, снизился на 1 копейку и составлял 45,12 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,50 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составил 51,54 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,88 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 45,05 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 51,45 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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