Универсальный охотник: в МОУ рассказали о новом уникальном украинском дроне 'Талион'

Он может работать как на небольших, так и на значительных высотах, что позволяет уничтожать практически все типы вражеских беспилотников.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Талион" отечественного производства, который может выступать как в роли перехватчика, так и ударного дрона.

Как отмечается на сайте Минобороны, основной сферой применения комплекса является его использование в качестве самолета-камикадзе для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника. При этом пилотирование БПЛА может осуществляться оператором как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах.

В МОУ сообщили, что помимо выполнения задач противовоздушной обороны ("малой ПВО"), "Талион" может эффективно задействоваться для поражения наземных целей и решения других тактических задач в роли ударного дрона. Это делает его функционал более универсальным.

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Возможности БПЛА "Талион" в качестве перехватчика

"Он может работать как на малых, так и на значительных высотах. Это позволяет охотиться практически на все типы вражеских БПЛА", – говорится в сообщении, где также отмечается, что длительное пребывание в воздухе дает возможность выполнять функции патрулирования и разведки.

Предполагается, что благодаря сочетанию функций перехватчика воздушных целей и классического барражирующего боеприпаса комплекс усилит способности украинских подразделений в противодействии вражеской беспилотной авиации и обеспечит высокую точность поражения объектов в тактической глубине.

Украинские военные разработки

Как сообщал УНИАН, ранее украинская компания "Аварид" на украинско-скандинавской конференции DIH Naval Forge 2026 представила новый морской беспилотник MOBIDIK, который может оснащаться дронами класса middle strike и ракетами-дронами.

MOBIDIK имеет шесть модификаций. Автономность его работы составляет до 120 часов, а запас хода – до 1400 километров. Максимальная скорость дрона составляет 65 километров в час, а мореходность сохраняется при волнах высотой до 1,2 метра. Уже в ближайшее время морские дроны должны быть переданы украинским военнослужащим для выполнения боевых задач.

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