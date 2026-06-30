Топливный кризис в России: аналитик рассказал, насколько серьёзен дефицит энергоресурсов

Ожидается, что проблемы с топливом помешают проведению крайне важного сезона сбора урожая в июле-августе.

Атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру усугубляют дефицит топлива в России, что заставило президента России Владимира Путина, что случается крайне редко, признать серьезность ситуации, сообщает Al Jazeera.

Издание отмечает, что в публичных заявлениях, сделанных в воскресенье на заседании высших должностных лиц, Путин прямо признал, что украинские удары привели к введению нормирования топлива.

"Вы хорошо знаете, что проблемы для водителей и предприятий остаются. К сожалению, на заправках до сих пор образуются очереди. Мы должны свести к минимуму влияние террористических атак на наши гражданские объекты и инфраструктуру", – сказал он, как сообщают российские информационные агентства.

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Глава Кремля добавил, что ситуация требует "системных мер, соответствующих масштабам нынешних вызовов".

В статье говорится, что в течение последних месяцев Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, что негативно сказалось на продажах российской сырой нефти и нефтепродуктов – главном источнике экспортных доходов России и основном источнике финансирования ее военных действий.

"Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют способность России вести эту войну", – написал Зеленский в X.

По словам Индры Оверленд, возглавляющей Центр энергетических исследований Норвежского института международных отношений (NUPI) и являющейся ассоциированным научным сотрудником Оксфордского института энергетических исследований, Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтехранилищам, нефтегазовым насосным станциям и нефтепогрузочным портам именно в таком порядке приоритетности.

"На нефтеперерабатывающих заводах украинцы нацеливаются прежде всего на установки флюидного каталитического крекинга. Это – "сердце" нефтеперерабатывающих заводов, и их замена – сложный, дорогостоящий и длительный процесс", – добавил Оверленд.

По его мнению, влияние украинских атак на внутреннюю экономику России "с каждым днём усиливается".

"В большинстве регионов России введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а некоторые АЗС закрылись или там образовались очереди, на прохождение которых может уйти до 12 часов. Это, в свою очередь, нарушает передвижение людей на работу, перевозку грузов, работу такси и сельское хозяйство", – сказал он.

Учёный добавил, что дефицит топлива в России – крупнейшем экспортере пшеницы в мире – также, как ожидается, помешает проведению критически важного сезона сбора урожая в июле-августе, когда топливо необходимо для работы тракторов, водяных насосов и другой техники на фермах, а также для транспортировки продукции на рынок.

Топливный кризис также вызывает "панические закупки и накопление запасов, что еще больше усугубляет ситуацию".

"Это также способствует росту инфляции в экономике в целом, поскольку поставки почти всех товаров – включая продукты питания, лекарства, строительные материалы – связаны с использованием топлива", – отметил аналитик.

В то же время издание признает, что военный сектор России пострадал не столь сильно, поскольку остается главным приоритетом.

Директор Института Алексанери при Хельсинкском университете Маркку Кивинен отметил, что Россия должна отдавать приоритет военной логистике и, при необходимости, игнорировать потребности потребителей, чтобы продолжать войну в Украине.

По словам Оверланда, для Путина преодоление энергетического кризиса может стать еще более сложной задачей.

"Интересный вопрос – почему Украина не наносит удары по большему количеству трубопроводов, ведь их общая протяженность составляет тысячи километров, и защитить их невозможно", – отметил он.

Топливный кризис в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным DW, дефицит топлива охватил уже 78 из 85 регионов России. Официальные ограничения на его продажу введены в основном в центральных и южных областях. Нынешний топливный кризис в России – крупнейший, по крайней мере, с момента полномасштабного вторжения в Украину. Отмечается, что россияне выстраиваются в многочасовые очереди на АЗС по всей стране – даже в Сибири и на Дальнем Востоке. Кое-где водители ночуют в этих очередях или толкают машины с пустыми, лишенными бензина баками в сторону заправок.

Также мы писали, что страны Балтии призвали Брюссель ускорить отложенные планы по запрету импорта российской нефти, поскольку российский экспорт энергоносителей помогает финансировать войну Кремля в Украине. ЕС договорился о поэтапном исключении российского газа из своего энергетического баланса к осени 2027 года. Однако, по словам чиновников, война с Ираном приостановила эти планы. В то же время эксперты отмечают, что продвижение запрета может встретить сопротивление со стороны стран, сильно зависимых от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия.

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