Россияне пытаются закрепиться и полностью захватить село Гранов в Харьковской области

В Козачьей Лопане они пытаются прорваться и закрепиться.

В приграничном селе Гранев Дергачевской громады в Харьковской области зафиксировали российские войска: они пытаются закрепиться в соседней Казачьей Лопане - в населенном пункте продолжаются бои. Об этом "Суспильному" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"На данный момент россияне пытаются проникнуть, пробраться в обход и инфильтрироваться. В Граневе непосредственно находятся россияне. Они пытаются закрепиться и полностью захватить село", - рассказал он.

По его словам, в Казачьей Лопане они пытаются проникнуть и закрепиться.

Видео дня

"Сейчас идут бои, поэтому говорить что-то пока рано, так как линия соприкосновения не стабилизировалась", - добавил Трегубов.

Пресс-секретарь утверждает, что в настоящее время армия РФ наступает небольшими пехотными группами без использования бронетехники.

"Массовое применение техники или чего-либо другого просто нереально из-за того, что такая высокая насыщенность воздуха FPV-дронами и БПЛА как таковыми не позволяет осуществлять активные маневры техники и не позволяет активно использовать что-либо, кроме небольших пехотных групп, которые могут полагаться на собственную незаметность. Незаметность стала фактически основным фактором продвижения вперед", - пояснил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее издание CBS News писало, что российские солдаты на некоторых участках фронта могут рассчитывать на то, что проживут в среднем всего от 20 до 35 минут.

Отмечалось, что хотя самостоятельно они не могут проверить это утверждение, однако подобная информация появляется все чаще в российских военных каналах. Это свидетельствует о том, что все больше россиян осознают потери в войне, которые Кремль долгое время пытался скрыть.

Вас также могут заинтересовать новости: