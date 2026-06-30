Ответ 'Сармату': США впервые показали новую межконтинентальную баллистическую ракету (фото)

Несмотря на резкое подорожание Sentinel, США приняли решение продолжить программу.

Американская компания Northrop Grumman опубликовала первые фотографии перспективной межконтинентальной баллистической ракеты, которая в будущем заменит ракеты Minuteman III. Фотографии размещены на официальном сайте компании.

На снимках запечатлен головной отсек ракеты после успешного прохождения одного из ключевых этапов испытаний в Редондо-Бич, штат Калифорния. Ранее в Сети публиковались преимущественно рендеры американской разработки.

Испытания подтвердили прочность конструкции и способность оборудования выдерживать экстремальные нагрузки при запуске из шахтной пусковой установки. Этот этап считается одним из последних крупных рубежей перед первым летным испытанием ракеты, запланированным на 2027 год.

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Инженеры США проверяли устойчивость конструкции к мощному акустическому воздействию, возникающему во время старта ракеты из шахтной пусковой установки. Для этого в испытательном комплексе была воссоздана звуковая среда, максимально приближенная к реальному запуску.

В показанном "интегрированном переднем модуле" ракеты размещены система наведения, блок управления полётом, оборудование для корректировки траектории и боевая часть. После завершения работы маршевых ступеней именно этот модуль отвечает за точное выведение боевого блока к цели, используя датчики, вычислительные системы и двигатели коррекции.

Sentinel – справка УНИАН

Программа Sentinel имеет ключевое стратегическое значение для США, ведь новая межконтинентальная ракета призвана заменить Minuteman III – комплексы, которые находятся на боевом дежурстве еще с 1970 года и остаются самым старым компонентом американских стратегических ядерных сил.

В Военно-воздушных силах США пришли к выводу, что дальнейшая модернизация этих ракет больше не оправдана, поэтому было решено разработать полностью новую систему, которая будет включать в себя сами ракеты, шахтные пусковые установки, командные центры и средства связи.

По имеющимся данным, дальность полета Sentinel составит более 10 000 км. Предполагается, что она сможет нести как одну термоядерную боеголовку, так и несколько блоков индивидуального наведения.

После ввода "Sentinel" в эксплуатацию США планируют разместить около 400 ракет "Sentinel" в модернизированных шахтных пусковых установках на территории как минимум нескольких штатов. Параллельно продолжается масштабная перестройка всей инфраструктуры базирования, которая рассматривается как один из крупнейших проектов модернизации американских стратегических ядерных сил.

Стратегические силы США – другие новости

Помимо обновления парка МБР, американцы хотят получить стратегические подводные лодки нового поколения типа "Колумбия".

Сегодня амбициозная программа Военно-морских сил США сталкивается с трудностями. Как стало известно, головная лодка будет сдана намного позже запланированного срока.

Также вызывает беспокойство очень высокая стоимость подводных лодок. Основными причинами удорожания называют инфляцию цен на материалы и заработную плату, а также низкую производительность подрядчиков General Dynamics и HII.

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