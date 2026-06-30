Кремль вынужден заманивать россиян на войну выплатами до 60 тысяч долларов, - Сырский

Сырский рассказал, что сейчас в России проводятся мероприятия по принудительному заключению контрактов.

Россия имеет проблемы с пополнением своих войск, несмотря на то, что враг увеличил средний уровень вознаграждения за подписания контракта с армией. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

По словам Сырского, сейчас Москва в среднем обещает выплаты в размере около 21 500 долларов за подписание контракта с Минобороны РФ. Более того, в некоторых регионах вознаграждение доходит до 60 000 долларов.

"То есть к таким мерам прибегают российские власти. Они также продолжают комплектовать войска бывшими заключенными. То есть они прибегают ко всем возможным мерам, чтобы пополнять армию", - сказал главнокомандующий ВСУ.

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Сырский отметил, что россияне сократили количество дивизий, формируемых в рамках трехлетнего резерва.

"Они принимают все меры, чтобы уменьшить наше преимущество на основных направлениях. Однако мы принимаем соответствующие ответные меры", - подчеркнул он.

Также Сырский добавил, что сейчас в России проводятся мероприятия по принудительному заключению контрактов:

"Этот эксперимент проводится в Пензинской области. Там враг задействует специальные мобильные группы, которые собирают мужское население и заставляют его подписать контракт. Это испытание модели, которую они планируют распространить по всей своей территории".

Кроме того, главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне активно привлекают и наемников. По его словам, их привлекают большие выплаты.

Другие заявления Сырского

Ранее в интервью ТСН главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что активность россиян на фронте в ходе войны в Украине снизилась на треть. По его словам, это происходит из-за мидлстрайков и уничтожения логистики врага.

Сырский отметил, что на сегодняшний день российская группировка в Украине насчитывает 721 300 оккупантов. Он подчеркнул, что количество направлений, на которых противник ведет наступательные действия, также уменьшилось.

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