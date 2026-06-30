Сырский рассказал, сколько украинской земли удалось очистить от россиян с начала года

Он подчеркнул, что делается всё для того, чтобы перерезать логистику и парализовать тыл противника.

С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить от врага более 670 квадратных километров украинской территории. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

По его словам, в частности, в Крыму проводится целый комплекс мер по ослаблению противника, парализации его логистики, недопущению переброски войск на фронт и доставки боеприпасов.

Сырский утверждает, что все делается для того, чтобы парализовать вражеский тыл.

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"Ну и, конечно, нарушить все его стратегические и оперативно-стратегические перевозки", - добавил он, отметив, что это сложный план, который успешно реализуется.

Сырский говорит, что в этом году удалось освободить более 670 квадратных километров украинской территории. При этом он добавил, что это результат системного стратегического планирования, а кампании 2025 и 2026 годов тесно связаны. Он пояснил:

"Кампания 2025 года как раз и предусматривала постепенное истощение основных группировок противника, увеличение его потерь, лишение возможности продолжения его наступления на всех оперативно-стратегических направлениях, что в целом нам удалось сделать".

Сырский подчеркнул, что будет сделано всё, чтобы максимально укрепить преимущество над противником. По его словам, достигнуто преимущество в средних ударах и наблюдаются положительные результаты на поле боя в плане уничтожения врага и сокращения возможностей пополнения подразделений.

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, с 26 июня во временно оккупированном Крыму введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов признал, что топливный кризис во временно оккупированном Крыму обостряется. Он сказал, что в ближайшее время крупные объемы топлива в продажу не поступят.

Также он отметил, что поступает большое количество жалоб на несправедливое распределение электроэнергии по территории полуострова. Одна из причин, по его словам, заключается в техническом состоянии отдельных подстанций.

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