Сырский ответил, есть ли у него конфликт с Федоровым

Главком отметил, что может лишь повторить слова министра обороны Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у него нет никакого конфликта с министром обороны Михаилом Федоровым. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"Я могу лишь повторить слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. Каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи. У Минобороны свои задачи, у Генштаба свои задачи", – заявил Сырский.

По его словам, в ходе работы действительно возникают отдельные вопросы, требующие согласования.

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"Да, периодически возникают какие-то вопросы, какие-то противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопросы в основном касаются полномочий: где они пересекаются и каким образом их нужно урегулировать", – пояснил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что Генеральный штаб и Министерство обороны совместно работали над рядом реформ. В частности, речь идет об изменениях в порядке прохождения военной службы, укомплектовании должностей и повышении денежного довольствия военнослужащих.

Сырский рассказал о ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Сырского, с начала текущего года Силам обороны Украиныудалось освободить от российских оккупантов более 670 квадратных километров украинской территории. Он добавил, что в Крыму проводится целый комплекс мероприятий по ослаблению противника, парализации его логистики, недопущению переброски войск на фронт и доставки боеприпасов. По словам Главнокомандующего, это является результатом системного стратегического планирования и кампаний 2025 и 2026 годов.

Также мы писали, что Сырский сообщил, что активность россиян на фронте уменьшилась на треть из-за "middle strike" и уничтожения логистики. Он привёл данные, что в настоящее время российская группировка в Украине насчитывает 721 300 оккупантов, включая оперативный резерв. По словам Главнокомандующего ВСУ, количество направлений, на которых противник ведёт наступательные действия, также сократилось. Он привел пример: если раньше их было 13, то сейчас их осталось 7. Более того, пояснил Сырский, из этих 7 можно выделить лишь 4 основных.

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