Арбуз или банан: что лучше для получения энергии и контроля уровня сахара в крови

Банан и арбуз по-разному снабжают организм энергией и жидкостью.

Употребление фруктов и ягод – отличный способ поддержать водный баланс и зарядиться энергией, однако их влияние на организм существенно различается. Бананы обеспечивают длительный прилив сил, тогда как арбуз благодаря высокому содержанию воды эффективнее спасает от обезвоживания. В то же время оба продукта по-разному влияют на уровень сахара в крови, пишет Verywell Health.

Если вы ищете фрукты, чтобы зарядиться энергией перед тренировкой или преодолеть усталость во второй половине дня, выберите банан. Бананы на 80 % состоят из углеводов, которые являются основным источником энергии для организма.

После употребления банана прилив энергии обычно ощущается уже через 15–30 минут. По данным Американского совета по физическим упражнениям, именно столько времени нужно организму, чтобы усвоить углеводы и преобразовать их в глюкозу, которая является основным источником энергии для клеток.

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Арбуз – отличный выбор для поддержания водного баланса организма. Он содержит около 92% воды. Поэтому каждая порция арбуза помогает восполнить запасы жидкости и способствует увлажнению.

Бананы содержат важные электролиты

Бананы содержат меньше воды, чем арбузы, – примерно 70–80%. В то же время они являются источником важных электролитов – минералов, которые помогают поддерживать водный баланс организма и обеспечивают его нормальное функционирование.

В частности, бананы богаты калием. Один банан среднего размера, по данным Академии питания и диетологии, обеспечивает около 9% рекомендуемой суточной нормы этого минерала.

Калий помогает организму поддерживать нормальный водный баланс, поэтому его достаточное количество важно для увлажнения.

Влияние на уровень сахара в крови

Как арбуз, так и банан повышают уровень сахара в крови, однако арбуз обычно оказывает меньшее влияние. Одна чашка арбуза содержит около 12 граммов углеводов и 9 граммов сахара. Это значительно меньше, чем в среднем банане, который содержит примерно 27 граммов углеводов и 14 граммов сахара.

Арбуз также имеет более низкую гликемическую нагрузку – около 5,9, тогда как у банана она составляет 13. Гликемическая нагрузка показывает, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови и насколько значительным может быть это влияние.

Поскольку арбуз содержит немного углеводов, его общее влияние на уровень сахара в крови незначительно при условии умеренного потребления.

Влияние на потребление клетчатки

Бананы способствуют увеличению потребления клетчатки. Важно отметить, что они не вредны для уровня сахара в крови – напротив, это хороший источник клетчатки, которая помогает контролировать уровень глюкозы и поддерживает здоровье кишечника.

Средний банан содержит около 3 граммов клетчатки, тогда как одна чашка арбуза – всего около 1 грамма.

Кроме того, бананы содержат резистентный крахмал. Как и клетчатка, он не расщепляется в кишечнике и оказывает меньшее влияние на уровень сахара в крови. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, с функциональной точки зрения бананы можно сравнивать с продуктами, содержащими даже больше клетчатки.

Еще больше интересного о фруктах

Ранее УНИАН писал о том, как сублимация делает фрукты еще полезнее. Отмечалось, что в отличие от традиционной сушки или замораживания, этот метод позволяет максимально сохранить исходные свойства ягод и фруктов.

Также диетологи составили список из 9 фруктов, содержащих больше всего пребиотиков. По словам специалистов, употребление этих фруктов может значительно улучшить самочувствие.

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