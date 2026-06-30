Путин уязвим как никогда прежде: настало время для решающего удара, - The Independent

По мнению аналитиков, союзники Украины могут воспользоваться этой возможностью и избавить Запад от угрозы, исходящей из Кремля.

Россия проигрывает войну против Украины. Как считают аналитики The Independent, доказательством этого стали слова российского диктатора Владимира Путина, который фактически признал, что всё идёт не по плану, и призвал вернуться к мирным переговорам именно тогда, когда украинские ракеты наносят удары по российским НПЗ, а под обстрелом находятся мосты, соединяющие РФ с оккупированными территориями.

По мнению издания, кремлевский лидер заметно встревожен: аэропорты страны закрываются, военная логистика испытывает серьезные сбои, а поддержка войны среди населения постепенно ослабевает. При этом российские государственные СМИ уже не способны искусственно поддерживать прежний уровень энтузиазма вокруг так называемой "СВО".

В интервью, которое Путин дал в воскресенье, он признает, что Россия сталкивается с дефицитом топлива из-за ударов украинских дронов. Его окружение также все чаще сетует на то, что договоренность, которая, по их мнению, была достигнута между президентом США Дональдом Трампом и Путиным во время саммита в Анкоридже в прошлом году, больше не поддерживается американским президентом. Тогда фактически речь шла о передаче Москве колониального контроля над 20% территории Украины.

Видео дня

"Трамп любит поддерживать победителей. До сих пор он поддерживал Россию – страну, которая в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в демократическое европейское государство. Теперь, возможно, пришло время генеральному секретарю НАТО Марку Рютте объяснить 47-му президенту США, что союзники по Альянсу действительно вносят свой вклад в поддержку Украины даже без непосредственной военной помощи Соединенных Штатов (за исключением разведывательной информации)", – говорится в статье.

Отмечается, что сам Путин, по-видимому, считает, что удары по НПЗ достигают своей цели.

"Россия, как уже неоднократно заявлялось, готова к мирным переговорам с Украиной", – сказал глава РФ на прошлой неделе.

По мнению аналитиков, фактически это прозвучало как просьба вернуться к тем временам, когда западные союзники Украины были убеждены в слабости Киева. Мол, Москва готова "действовать на основе договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле, – договоренностей, которые, хочу напомнить, тогда были инициированы именно украинской делегацией".

В издании добавили, что тогда такой позиции придерживались многие сотрудники Министерства иностранных дел Великобритании и действующие офицеры британских вооруженных сил. Они считали, что Украина должна согласиться на мир. Как тогда писало издание, это мнение было ошибочным, и сейчас, похоже, оно вновь таковым является.

Еще одним подтверждением этого стали постоянные жалобы кремлевских чиновников на то, что Трамп уже не выглядит таким ярым сторонником России, каким был на протяжении большей части последних полутора лет. Именно тогда он прекратил военную помощь Киеву и т. д.

Риторика Кремля изменилась

В последние недели можно наблюдать, как Россия прибегает к своеобразному советскому ревизионизму, переосмысливая итоги саммита в Анкоридже, который ранее союзники США воспринимали как фактическую уступку Москве, отмечают аналитики.

Однако теперь, когда Украина перехватила инициативу в войне, фактически доминирует в Чёрном море и заставила Кремль задуматься над запретом экспорта дизельного топлива, риторика представителей Кремля изменилась. В их заявлениях всё чаще звучат обида и возмущение.

Внимание Трампа сейчас приковано к войне с Ираном. В то же время этот конфликт лишь укрепил репутацию Украины после того, как Киев предложил американским союзникам в странах Персидского залива системы защиты от беспилотников.

Пока что Трамп не добился успеха в своей ближневосточной кампании. В издании добавили, что теперь он, возможно, ищет более легкую политическую победу, и в Кремле хорошо понимают, что это открывает новые возможности для президента Украины Владимира Зеленского.

Недавно помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лишь одна сторона оставалась верной договоренностям, достигнутым в Анкоридже и предусматривавшим передачу Москве части украинской территории в обмен на "мир".

"Другая сторона, как теперь выясняется, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств", – сказал он, имея в виду США, полагают авторы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что саммит в Анкоридже мог быть американской "уловкой, чтобы выиграть время для перевооружения киевского режима". Его заместитель Сергей Рябков также обвинил США в отходе от "фундаментальных договоренностей", достигнутых на встрече на Аляске.

"Мы также видим, что курс Вашингтона всё больше приближается к наиболее агрессивной антироссийской политике, которую проводят ближайшие европейские союзники США – Великобритания и Франция", – заявил Рябков после встречи Зеленского и Трампа на саммите G7.

Особенно сложная ситуация в Крыму

По словам назначенного Россией "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, власти были вынуждены ввести ряд чрезвычайных мер. В частности, общественный транспорт прекращает работу в 22:00, а крупные магазины и кафе закрываются уже в 20:00. Дефицит топлива также всё сильнее сказывается на функционировании полуострова.

Дефицит топлива все сильнее бьет по крупнейшему российскому "трофею" в Украине – настолько, что даже сам Путин был вынужден это признать.

Между тем Великобритания и её европейские союзники ищут способы быстро нарастить собственные оборонные возможности, не нанеся при этом критического удара по государственным бюджетам, говорится в статье.

Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили и его заместитель Эл Карнс способствовали политическому кризису в правительстве бывшего премьера Кира Стармера, когда подали в отставку из-за, по их мнению, недостаточного финансирования оборонного ведомства.

Политическая турбулентность на Даунинг-стрит в Москве была воспринята как победа кремлевской кампании по дестабилизации.

"Мы добились этого совместными усилиями, разоблачив воинственную политику Стармера и его последовательно ошибочный курс в вопросах миграции, преступности, энергетики и экономики. Он не смог защитить Британию и разрушал западную цивилизацию", – написал главный представитель Кремля по отношениям с США Кирилл Дмитриев в соцсети X после отставки Стармера.

Россия уже ведет гибридную войну против Великобритании и других союзников Украины, считают в издании. РФ саботирует усилия по поддержке Киева как по всей Европе, так и непосредственно в Великобритании, используя диверсии, поджоги и т. п.

Лидер по распространению дезинформации

В социальных сетях Россия остается одним из мировых лидеров по распространению дезинформации, направленной на дискредитацию политических лидеров, разжигание ультраправого экстремизма и распространение ложных утверждений, отмечают в издании. В частности, активно продвигается миф о том, что Лондон является очагом жестокой преступности, хотя на самом деле уровень насильственных преступлений в британской столице сейчас самый низкий за последние десятилетия.

Впрочем, России уже удалось заставить Запад нервничать. Европейские страны вынуждены выделять всё больше средств на оборону, хотя их бюджеты и без того находятся под значительным давлением. И всё это – для сдерживания угрозы со стороны государства, экономика которого относительно невелика и само по себе всё больше истощается войной и санкциями, ударившими по нефтяному сектору.

Однако существует и другой путь, которым могут воспользоваться Европа и даже США, считают в издании. Он заключается в том, чтобы укрепить успехи Украины на поле боя, помочь Киеву не просто стабилизировать линию фронта, а окончательно сломить российскую военную логистику, что может привести к полному обвалу фронта российской армии.

Не исключено, что Украина способна достичь этого и самостоятельно, продолжая уже нынешнюю масштабную кампанию ударов средней дальности по объектам на оккупированных Россией территориях.

Поражение российской армии представляет собой серьёзную угрозу для нынешних хозяев Кремля. Путин это прекрасно понимает. Как человек, хорошо знающий историю своей страны, он не может не помнить, что именно унизительное возвращение российских войск после Первой мировой войны стало одним из факторов падения царского режима.

Россия – это федерация многих республик и народов, фактически империя, управляемая из Москвы преимущественно представителями русского большинства. Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Якутия (Саха), Тыва и Бурятия могут воспринять военное поражение России как шанс выступить против колониального господства Москвы. Именно эти регионы сегодня поставляют значительную часть военнослужащих, гибнущих в войне против Украины – примерно по 35 тысяч человек ежемесячно.

По мнению авторов статьи, вместо того чтобы соглашаться на возобновление переговоров на основе неприемлемых требований Москвы относительно нейтрального статуса Украины, ее постоянной военной слабости и потери территорий, союзники Киева – вместе с Соединенными Штатами – могут воспользоваться возможностью, на которую фактически указал сам Путин, и помочь избавить Запад от угрозы, исходящей из Кремля.

"По крайней мере, на некоторое время", – констатируют аналитики.

Путин признал, что у него не было договоренностей с Трампом на Аляске

Напомним, кремлевский лидер Владимир Путин впервые публично признал, что во время прошлогоднего саммита с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в Анкоридже, не было заключено ни одного соглашения о прекращении войны в Украине.

Это утверждение не соответствует предыдущим заявлениям представителей РФ, которые месяцами уверяли, что тогда заложили основу будущего "мирного урегулирования".

Вас также могут заинтересовать новости: