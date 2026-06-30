В Украине продлили сроки использования 'Нацкешбека': когда ожидать новых выплат

С 3 июля украинцы начнут получать кэшбэк за апрель и компенсацию за топливо.

Правительство продлит сроки использования Национального кэшбэка до 31 июля 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Не успеваете потратить Национальный кэшбэк или остатки "зимней тысячи"? Правительство добавляет дополнительный месяц – используйте деньги до 31 июля 2026 года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 3 июля украинцы начнут получать Национальный кэшбэк за апрель и компенсацию за топливо. Эти средства также нужно будет успеть потратить до конца июля.

Видео дня

При этом кэшбэк за май, июнь и последующие месяцы относятся ко второму этапу программы, поэтому для этих накоплений действуют другие сроки использования. Эти выплаты можно будет использовать до конца месяца, в котором будет приостановлено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

В Минцифры напомнили, на что можно потратить средства национального кэшбэка:

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские изделия украинского производства из перечня аптек-партнеров;

книги и печатная продукция в книжных магазинах-участниках программы;

почтовые услуги;

продукты украинского производства в торговых сетях, присоединившихся к программе;

благотворительность и пожертвования в пользу ВСУ.

Национальный кэшбэк – последние новости

Средства, накопленные гражданами на картах "Национального кэшбэка", необходимо потратить до 30 июня 2026 года включительно. Неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет. Тогда планировалось, что кэшбэк за апрель украинцы получат в конце мая.

В мае Кабинет министров продлил действие "Национального кэшбэка" до окончания военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Вас также могут заинтересовать новости: