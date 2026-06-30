Это не спортивное состязание: 5 главных ошибок туристов в Париже, которых легко избежать

Эйфелева башня – одна из главных причин, по которой люди приезжают в Париж, но в некоторых случаях лучше не спешить подниматься на нее.

Приезжая в Париж, многие туристы могут разочароваться из-за стремления увидеть как можно больше за короткий срок. Самые распространенные ошибки описала в материале для Business Insider Кэтрин Фиппс, которая несколько лет училась в Париже и год проводила экскурсии.

Она пишет, что Эйфелева башня – одна из главных причин, по которой люди приезжают в Париж. Однако проживание рядом с этой достопримечательностью обычно обходится значительно дороже. Вместо этого автор советует обратить внимание на восточные районы города. Здесь царит более спокойная атмосфера, при этом есть большой выбор ресторанов, баров и кафе, а до основных достопримечательностей можно легко добраться на общественном транспорте.

По её словам, больше всего туристов расстраивает то, что после долгого ожидания в очередях на подъём на Эйфелеву башню они не получают того эффекта, на который рассчитывали. С вершины открывается панорама города, однако главную достопримечательность Парижа – саму Эйфелеву башню – оттуда не видно. К тому же утренний туман или дождь могут значительно ухудшить видимость.

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Вместо этого она рекомендует подняться на башню Монпарнас или посетить террасу универмага Printemps. Оттуда открываются великолепные виды на Париж вместе с Эйфелевой башней. Особенно эффектно наблюдать за городом вечером, когда каждый час башня в течение пяти минут сияет тысячами огней.

Не выбирайте рестораны только по красивым фото в Instagram

Многих туристов привлекают кафе и рестораны, украшенные декоративными цветами и фотозонами. Однако, по словам автора, за красивой картинкой часто скрываются завышенные цены и посредственная кухня.

Чтобы почувствовать настоящую атмосферу Парижа, нужно выбирать небольшие семейные кафе, местные рестораны и продуктовые рынки, где можно попробовать аутентичную французскую кухню.

Не забывайте здороваться

Распространенный стереотип о якобы неприветливых французах, по её мнению, в значительной степени связан с тем, что туристы не знают местных правил этикета. Во Франции принято говорить простое bonjour ("добрый день"), заходя в магазин, кафе или ресторан. Этот небольшой жест демонстрирует уважение и помогает установить доброжелательный контакт с местными жителями.

Не пытайтесь увидеть всё за один день

Еще одно распространенное заблуждение – стремление посетить как можно больше достопримечательностей за короткое время. Автор рассказала, что часто видела, как туристы буквально соревнуются между собой, кто успеет больше. Однако поездка в Париж – это не спортивное соревнование.

Она считает, что лучший способ прочувствовать французскую столицу – позволить себе отдохнуть. Почитать книгу в одном из парков, неспешно выпить кофе или бокал вина на летней террасе – именно такие моменты и создают настоящую атмосферу города.

Самые красивые города Европы

Напомним, что аналитики определили самые красивые города Европы. Возглавил список Эдинбург, в рейтинг попал и Париж. Всего было опрошено 24 000 местных жителей о различных аспектах жизни в их городах. В частности, о том, считают ли они свой город "красивым". В рейтинг вошли населённые пункты, в которых большинство респондентов ответили утвердительно.

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