Немецкий оборонный гигант будет поставлять Украине снаряды и пороховые заряды

В компании сообщили, что уже приступили к производству данного заказа в Испании.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall выиграла контракт с Украиной на производство и поставку артиллерийских снарядов и пороховых зарядов. Об этом компания сообщила во вторник, пишет Reuters.

Отмечается, что общая стоимость контракта будет определена во втором квартале 2026 года, а заказ должен быть выполнен в первом квартале 2027 года.

В компании заявили, что уже приступили к производству данного заказа в Испании.

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В агентстве напомнили, что Rheinmetall, один из крупнейших производителей крупнокалиберных боеприпасов, реагирует на рост оборонных бюджетов НАТО, выходя на новые оборонные сферы и расширяя производственные мощности.

"Украина заказала у Rheinmetall поставку дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Заказ включает 155-мм артиллерийские снаряды и метательные заряды стоимостью в небольшую пятизначную сумму. Стоимость контракта, которая будет признана во втором квартале 2026 года, составляет многомиллионные двузначные цифры в миллионах евро", - добавили в компании.

По их словам, снаряды ER02A1 B/B и заряды M203 уже используются различными странами НАТО. Они могут стрелять из широкого спектра 155-мм систем вооружения и обеспечивают большую дальность стрельбы и высокую эффективность:

"Rheinmetall продолжает вкладывать значительные средства в расширение мощностей существующих предприятий и создание новых производственных площадок, чтобы удовлетворить растущий спрос на современные 155-мм снаряды и метательные заряды".

Rheinmetall потеряла многомиллиардный контракт

Как сообщал УНИАН, правительство Германии решило свернуть программу строительства фрегатов F126, которая считалась одним из крупнейших проектов перевооружения флота в истории страны. Это решение стало серьезным ударом для оборонного концерна Rheinmetall, акции которого после появления этой новости резко упали.

В Министерстве обороны Германии объяснили решение задержками в реализации проекта F126 и постоянным ростом его стоимости.

Решение сразу отразилось на фондовом рынке. Акции TKMS выросли примерно на 11%, тогда как ценные бумаги Rheinmetall потеряли до 13,6% стоимости.

По оценке аналитика JPMorgan Дэвида Перри, упущенный для Rheinmetall контракт мог стоить около 12 миллиардов евро. Эксперт предупредил, что без этого заказа компании будет сложнее выполнить годовой план по привлечению новых контрактов.

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