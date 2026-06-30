1 июля температура в Киеве поднимется до горячих +33°

Жаркая погода ждет киевлян в начале июля. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура не опустится ниже +21°...+23°, а днем поднимется до +33°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца.
Ветер изменит направление на восточное и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление 747-749 мм ртутного столба.
Погода 1 июля
Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +22°, днем +34°, дождь.
В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +33°.
В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +34°.
В Тернополе 1 июля ночью +22°, днем +32°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +21°, днем +31°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +21°, днем +34°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +24°, днем будет +33°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах в среду - ясно, ночью +23°, днем +33°.
В Виннице завтра будет +21°...+30°, ясно.
В Житомире в среду ночью +22°, днем +32°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+32°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +23°, днем +30°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +19°...+30°.
В Одессе 1 июля - ясно, температура ночью +25°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью будет +23°, днем +32°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +23°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, ясно.
В Харькове - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +30°, ясно.
В Симферополе в среду будет ясно, +20°...+31°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +17°, днем +31°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +16°, днем +31°.