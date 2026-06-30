1 июля температура в Киеве поднимется до горячих +33°

В столице ожидается ясная погода без намека на осадки.

Жаркая погода ждет киевлян в начале июля. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура не опустится ниже +21°...+23°, а днем поднимется до +33°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца.

Ветер изменит направление на восточное и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление 747-749 мм ртутного столба.

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Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +22°, днем +34°, дождь.

В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +33°.

В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +34°.

В Тернополе 1 июля ночью +22°, днем +32°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +21°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +21°, днем +34°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +24°, днем будет +33°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - ясно, ночью +23°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +21°...+30°, ясно.

В Житомире в среду ночью +22°, днем +32°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+32°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +23°, днем +30°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 1 июля - ясно, температура ночью +25°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +23°, днем +32°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +23°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +30°, ясно.

В Симферополе в среду будет ясно, +20°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +16°, днем +31°.

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