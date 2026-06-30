Путин столкнулся с новым витком давления из-за украинских ударов по России, - NYT

В начале июня российские оккупанты начали продвигаться на фронте, однако сейчас у них все чаще возникают проблемы.

Украина продолжает наносить удары по Москве, срывать поставки топлива в Россию и активизировала кампанию по изоляции Крыма, из-за чего российский диктатор Владимир Путин столкнулся с новым витком давления. Как пишет The New York Times, россиянам становится все труднее добиваться прогресса на поле боя.

Отмечается, что сегодня, 30 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об атаке на российскую столицу. По его словам, российские средства ПВО якобы сбили более 60 дронов на подлете к городу, а на местах падения работают аварийные службы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что в Подмосковье в результате атаки погиб шестимесячный ребенок.

В Минобороны РФ заявили, что всего на подлете к Москве и Крыму российские средства ПВО сбили 419 дронов.

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В издании отметили, что в начале июня российские оккупанты начали продвигаться на фронте, однако сейчас у них все чаще возникают проблемы. Более того, Украина начала наносить более массированные удары по России, что подрывает способность Путина изолировать российское общество от войны, которую он развязал.

Журналисты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский назвал эту кампанию ударов "дальнобойными санкциями" и охарактеризовал её цель как оказание давления на Путина с целью прекращения войны. Однако Путин все еще публично отказывается от переговоров. Несмотря на это, глава РФ признал, что удары по российской инфраструктуре, которые привели к нехватке топлива, "создают проблемы".

В издании добавили, что 18 июня Украина нанесла удар с использованием дронов по Московской области. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод, из-за чего четыре аэропорта города были вынуждены временно закрыться. Позже Минобороны России сообщило, что во время этой атаки по всей стране якобы было сбито почти 1 000 дронов.

Зеленский отмечал, что эта атака была ответом на удар по Киево-Печерской лавре. Тогда Россия утверждала, что лавра была поражена якобы "заблудившейся украинской ракетой-перехватчиком".

В издании подчеркнули, что удары Украины привели к существенному дефициту топлива в России. Теперь на заправочных станциях по всей стране можно заметить огромные очереди.

Война возвращается в Россию

В издании добавили, что шестимесячный ребенок, который, по словам российской стороны, погиб в результате сегодняшней атаки в Подмосковье, находился дома. Губернатор Московской области говорил о том, что дом загорелся после того, как на него упал дрон.

"Страдают мирные жители, гибнут дети – это результат действий киевского режима", - цинично заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский в своем ночном обращении говорил о том, что украинские удары "возвращают реальность войны в Россию". Он упомянул очереди автомобилей на заправочных станциях, поскольку удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, насосным станциям и экспортным портам подрывают нефтяную промышленность РФ.

"Мы добиваемся результатов, необходимых Украине, чтобы государство-агрессор не могло держать войну "где-то там"", - сказал президент Украины.

В издании подчеркнули, что ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила о том, что за шестимесячный период, закончившийся 31 мая, российские военные убили 1 272 мирных жителя и ранили ещё 6 871 человека на контролируемых правительством территориях Украины.

Путин стал уязвим как никогда прежде

Ранее аналитики The Independent заявили, что Россия проигрывает войну против Украины. Они отметили, что российский диктатор Владимир Путин фактически признал, что всё идёт не по плану, и призвал вернуться к мирным переговорам.

По мнению издания, кремлевский лидер заметно встревожен: аэропорты страны закрываются, военная логистика испытывает серьезные сбои, а поддержка войны среди населения постепенно ослабевает. При этом российские государственные СМИ уже не способны искусственно поддерживать прежний уровень энтузиазма вокруг так называемой "СВО".

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