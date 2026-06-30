8 напитков, которые помогут улучшить состояние кожи

Смена рациона может помочь в борьбе с воспалениями и мелкими морщинками.

То, что вы пьете, может влиять на здоровье и внешний вид вашей кожи. Увлажняющие и богатые питательными веществами напитки, как вода с лимоном, зеленый чай и костный бульон, могут способствовать улучшению кожи.

Издание Very well health назвало 8 лучших напитков для кожи.

Вода с лимоном

Вода - основной компонент клеток кожи, а поддержания водного баланса может улучшить здоровье и внешний вид кожи. Лимонная вода является источником витамина С – антиоксиданта, который снимает воспаление и стимулирует выработку коллагена.

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Зелёный чай

Зелёный чай – это напиток богатый антиоксидантами, называемыми катехинами. Исследования показывают, что катехины снимают воспаление и могут защищать кожу от повреждений, вызванных солнцем. Одно из исследований показало, что регулярное употребление зелёного чая может помочь предотвратить признаки старения и повреждения кожи.

Поскольку зелёный чай обладает противовоспалительными свойствами, он может помочь людям с воспалительными заболеваниями кожи, как экзема и псориаз. Содержащиеся в зелёном чае соединения могут уменьшать покраснение, пигментацию и отечность кожи.

Костный бульон

Костный бульон богат коллагеном, который способствует упругости и эластичности кожи. Увеличение потребления коллагена может помочь уменьшить мелкие морщины. Исследование показало, что употребление куриного супа может улучшить тонус и эластичность кожи.

Кокосовая вода

Кокосовая вода – это прозрачная жидкость, содержащаяся внутри молодых зелёных кокосов. Она богата минералами, включая калий и магний. Кроме того, она содержит антиоксиданты, обладающие противовоспалительными свойствами.

Кокосовая вода обладает антимикробными свойствами, которые могут помочь защитить кожу от инфекций. Исследования показывают, что кокосовая вода может способствовать профилактике акне. Её также можно наносить непосредственно на кожу. Увлажнение кожи кокосовой водой может успокоить сухую или чувствительную кожу.

Чай из мяты

Мята может обладать противовоспалительными свойствами, поэтому употребление чая из нее может уменьшить воспаление и раздражение кожи. Мята также обладает антибактериальными свойствами, что может способствовать уменьшению количества бактерий, вызывающих акне.

Сок алоэ

Алоэ обладает противовоспалительными свойствами и на протяжении многих лет используется для лечения кожных заболеваний. Сок алоэ богат полифенолами – растительными соединениями, которые снижают воспаление в организме. Исследования показывают, что алоэ может смягчать раздражение кожи, вызванное ожогами и атопическим дерматитом.

Хотя многие исследования алоэ вера были сосредоточены на его наружном применении, его употребление в пищу также может иметь положительный эффект. Употребление алоэ может улучшить эластичность кожи и стимулировать выработку коллагена.

Морковный сок

Морковный сок богат различными витаминами, в том числе витамином А и бета-каротином. Он также содержит витамин С, который может стимулировать выработку коллагена и улучшать внешний вид кожи. Кроме того, он может способствовать заживлению ран. Морковный сок содержит витамин Е – антиоксидант, который уменьшает повреждения кожи и морщины.

Зелёный сок

Зелёный сок, приготовленный из листовых зелёных овощей, огурца и лимонной воды, увлажняет кожу, помогая поддерживать её упругость и эластичность. Этот напиток содержит каротиноиды – растительные пигменты с антиоксидантными свойствами. Кроме того, витамин С может способствовать выработке коллагена.

Ранее УНИАН писал, нужно ли пить коллаген для кожи, мышц и суставов.

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