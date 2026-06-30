Страны НАТО пока не пришли к соглашению о финансировании Украины на ближайшие годы, – СМИ

В итоговой декларации указывается, что союзники по НАТО обязуются к 2026 году "выделить 70 миллиардов евро на военное оборудование, поддержку и подготовку для Украины".

Страны НАТО намерены пообещать Украине помощь, но за несколько дней до саммита в Париже все еще не могут прийти к согласию относительно того, насколько долгосрочным должно быть это обязательство, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Издание отмечает, что за несколько дней до саммита, который состоится на следующей неделе в Анкаре, члены НАТО все еще не могут прийти к согласию относительно того, насколько долгосрочной и конкретной должна быть их военная помощь Украине.

Хотя во время голосования послов НАТО по итоговой декларации саммита во вторник в Брюсселе была подтверждена формулировка, согласно которой союзники НАТО обязуются до 2026 года "выделить 70 миллиардов евро на военное оборудование, поддержку и подготовку для Украины".

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Однако, по информации газеты, полученной из дипломатических кругов, осведомленных о ходе событий, в отношении второй части обязательства, которая конкретизирует стабильность помощи, по-прежнему существует сопротивление.

"В ней должно было бы идти речь о том, что союзники подтвердили свои суверенные обязательства "сохранить как минимум аналогичный уровень до 2027 года", – говорится в статье.

Однако, по словам дипломатов, Италия выступает против долгосрочного обязательства с указанием 2027 года.

Поэтому эта формулировка пока остается в скобках. Соответственно, на четверг запланирован очередной раунд переговоров послов НАТО, чтобы решить этот вопрос еще до саммита.

При этом именно такое закрепление обещания о предоставлении помощи Украине для многих партнеров по НАТО стало бы решающим шагом вперед в этом заявлении, за что в последнее время активно выступал и Берлин.

В любом случае, четкого алгоритма распределения этих расходов не будет. Кроме того, не все обещанные средства являются новыми.

Издание отмечает, что сумма в 70 миллиардов евро в год вытекает не из анализа военных потребностей, а из простого расчета.

"В нее входят 30 миллиардов евро из займа Европейского Союза для Украины. Остальные 40 миллиардов евро соответствуют обязательствам, принятым на саммите в Вашингтоне в 2024 году", – поясняется в публикации.

Примечательно, что если бы удалось реализовать план по обязательству, закрепленному в итоговой декларации, достичь "сопоставимого уровня" также в 2027 году, то общая сумма составила бы 140 миллиардов.

В итоговом заявлении 2024 года союзники выразили намерение "в течение следующего года предоставить Украине базовое минимальное финансирование в размере 40 миллиардов евро". На тот момент это касалось всех членов альянса, включая США.

Фактически с середины 2024 по середину 2025 года союзники предоставили Украине военную помощь на сумму более 50 миллиардов евро, из которых 40 % приходилось на долю США.

Однако новое правительство под руководством президента Дональда Трампа действительно решило полностью прекратить эту помощь – из-за чего Европа и Канада были вынуждены взять на себя всю ответственность.

На этом фоне то, что вновь можно назвать минимальной суммой, является определенным прогрессом. Еще более четким сигналом было бы заключение соглашения на два года.

Издание сообщило, что весной генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал предложение Эстонии выделить 0,25% ВВП на военную поддержку Украины. Если бы не учитывать США, это дало бы ежегодную сумму около 60 миллиардов евро – в дополнение к займу ЕС для Украины.

Однако эта инициатива столкнулась с решительным сопротивлением со стороны таких государств, как Франция, Италия и Испания, взносы которых значительно ниже этого порога. Эти страны подчеркивали, что, в конце концов, они уже принимают пропорциональное участие в предоставлении кредита Украине.

Основная часть этих средств приходится на Германию, которая намерена внести 11,5 миллиарда евро, а также на Великобританию, Данию, Нидерланды и Швецию.

Хотя значительная часть из 40 миллиардов евро на этот год будет сформирована за счет уже утвержденной двусторонней помощи, все же около восьми-десяти миллиардов должны поступить в Киев в виде новых средств, отмечают в Берлине. Там рассчитывают, что благодаря обязательствам и закреплению обещаний в итоговой декларации станет более прозрачно, кто и сколько в конечном итоге предоставит. Например, благодаря отчетам Рютте по этому поводу.

"Уже сейчас Канада и европейские союзники берут на себя 98 процентов финансовых обязательств по военным расходам. Мы хотим и должны приложить еще больше усилий, чтобы гарантировать Украине военную поддержку не только в этом году, но и в следующем году, по крайней мере, в том же объеме. Поддержка, которая заставит Путина наконец осознать, что у Украины больше выдержки, что пришло время наконец сесть за стол переговоров", – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Вашингтон.

Согласно информации газеты, в проекте заявления саммита также содержится следующее предложение: "Украина способствует трансатлантической безопасности". Европейцы не смогли добиться от США включения в текст более конкретных формулировок, которые, например, подчеркнули бы экзистенциальную связь безопасности Украины с безопасностью Европы.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, недавно подавший в отставку, заинтересован в должности генерального секретаря НАТО. Примечательно, что эта должность станет вакантной в 2028 году, если полномочия нынешнего главы Марка Рютте не будут продлены по согласию всех стран-членов. Как пишет Observer, Стармеру понадобится "стабильная правительственная поддержка", чтобы иметь хоть какой-то шанс стать генеральным секретарем НАТО. Сторонники Стармера на саммите G7 приложили немало усилий, чтобы доказать его авторитет.

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против предоставления новой помощи Украине. Он намерен отправить словацкую делегацию в Анкару без мандата на одобрение подобных решений. Фицо подчеркнул, что никакой поддержки войны не будет, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины. В то же время он добавил, что не может запретить другим странам "скинуться на войну".

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