Загадка Австралии: зачем посреди сухой прерии вдоль дорог стоят двухметровые линейки

Австралия – это удивительный континент, который не перестает удивлять иностранцев своими природными аномалиями, уникальной фауной и необычными бытовыми решениями.

Путешественники, впервые оказавшиеся на бескрайних просторах австралийской прерии, часто замирают от удивления. Среди выжженного солнцем пустынного пейзажа, где на сотни километров нет ни одной живой души, у дороги можно встретить странный объект – вертикальную двухметровую линейку с делениями, пишет венгерское издание Liked.

Для местных жителей этот элемент дорожной инфраструктуры является вполне обыденным, а вот для туристов он остаётся настоящей загадкой, разгадать которую без помощи опытных гидов почти невозможно.

Погода в Австралии изменчива и капризна: здесь можно ощутить все четыре времени года в течение суток – от утренней прохлады и дневной жары до ночного холода. К тому же страна регулярно страдает от песчаных бурь и ураганов. Большое влияние на местный климат оказывает так называемый диполь Индийского океана. Когда этот показатель переходит в отрицательную фазу, он провоцирует аномальные ливни по всей территории материка в весенние месяцы (с сентября по ноябрь).

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Для контроля за уровнем осадков и защиты водителей власти и устанавливают эти гигантские измерительные приборы. В целом австралийские автодороги полны чудес: здесь есть дорожные знаки, под которыми текст продублирован словами, предупреждения о появлении вомбатов или кенгуру, а на пешеходных переходах вместо привычной человеческой фигурки нарисованы только ноги. Однако именно двухметровые линейки вызывают больше всего вопросов.

Зачем в сухой пустыне водомерные рейки?

На самом деле эти конструкции являются обычными водомерными рейками. Во всём мире их устанавливают на гидрологических станциях посреди морей, рек или озёр для фиксации уровня воды. Например, Кронштадтский фудмаркер определяет нуль Балтийской системы высот, Марсельский – служит эталоном для Франции, а Амстердамский – для стран Северной Европы. Но в Австралии всё иначе: здесь эти линейки стоят прямо на суше.

Причина кроется в разрушительных сезонных наводнениях. Несмотря на в целом засушливый климат и отсутствие крупных полноводных речных систем, во время сезона дождей в юго-восточной части страны (штаты Виктория, Новый Южный Уэльс и Тасмания) вода выходит из берегов и затопляет огромные равнины. Ливни бывают настолько масштабными, что под водой оказываются сотни домов, а убытки исчисляются миллиардами долларов (например, только за одно из прошлых весенних наводнений сумма убытков достигла почти 5 млрд австралийских долларов).

Строить мосты или эстакады на участках, которые затопляются лишь раз в год, местные власти считают экономически нецелесообразным. Поэтому на самых низких точках рельефа и возле потенциальных бродов устанавливают метровые линейки. В период паводка, когда дорога полностью исчезает под водой, эти знаки показывают реальную глубину затопления.

Игра на выживание: ехать или разворачиваться?

Когда трасса превращается в бурную реку, водители с помощью этих реек должны самостоятельно оценить риски: сможет ли их транспорт преодолеть препятствие или лучше развернуться.

Огромные австралийские грузовики способны преодолевать броды глубиной до полутора метров. Они часто помогают водителям легковых автомобилей – берут их на буксир и на тросах перевозят через опасные участки с сильным течением.

Межгородские автобусы тоже приспосабливаются к экстремальным условиям. Чтобы вода не испортила имущество пассажиров, водители заставляют людей переносить чемоданы из нижних багажных отсеков на крышу автобуса – в точности так, как это практикуют в паводковых регионах Индии.

Бывают случаи, когда уровень воды поднимается настолько высоко, что дорожные знаки и двухметровые линейки полностью скрываются под толщей воды. Тогда движение по континенту полностью парализуется, а пустыня превращается во временное бескрайнее море.

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