Активист Шабунин высмеял военных, упрекнувших его за фейковое списание с ВСУ по потере зрения и покупку новой машины

Как отмечают представители движения "Честная мобилизация", Шабунин назвал военных, которые критикуют его списание с армии, ботами и насмехался над ними.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин высмеял критику военными его списания из армии из-за потери зрения и покупки нового авто сразу после этого. Активист отметил, что купил машину в первую очередь для жены. Об этом говорится в его интервью главе Фундации DE JURE Михаилу Жернакову, сообщает движение "Честная мобилизация".

"Ухылянт Шабунин продолжает оправдываться в интервью своим друзьям. В этот раз он записал эфир с экс-судьей времен Януковича, а ныне антикоррупционером и главой Фундации DE JURE Михаилом Жернаковым (который, кстати, тоже уклоняется от мобилизации). Шабунин заявил, что наслаждается гражданской жизнью, и рассказал, что купленная им Тесла сразу после списания из армии из-за плохого зрения на самом деле предназначалась для жены. Но при этом продолжил гордо рассказывать, что он не слепой (наверное, на случай если его заметят за рулем и разоблачат в очередной лжи)", - говорится в сообщении движения.

При этом, как отмечают представители движения "Честная мобилизация", Шабунин назвал военных, которые критикуют его списание с армии, ботами и насмехался над ними.

Видео дня

"Военных, которых возмутила его демобилизация, Шабунин назвал ботами и откровенно насмехался над ними. В его реальности все люди, которые сомневаются в законности его оснований для списания с армии, работают на коррупционеров. А он один такой "белый и пушистый". Надеемся, ДБР скоро выведет этого ухылянта на чистую воду, и он получит заслуженное наказание", - отметили представители движения.

Как сообщалось ранее, ветераны и военные обратились в ДБР с просьбой проверить законность списания с ВСУ активиста Виталия Шабунина, который после лет фиктивной службы в армии быстро списался из-за "потери зрения" и сразу купил новую машину.

Вас также могут заинтересовать новости: