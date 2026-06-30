Истребитель F-22 становится невидимым в небе среди бела дня – и дело не только в краске

Самолет-призрак ВВС США практически незаметен даже при ярком солнце.

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor остается практически невидимым для вражеских глаз даже в дневное время. Об этом сообщает Wion, объясняя, какие именно конструктивные решения делают самолет настолько малозаметным.

Первый секрет – специальное двухцветное серое покрытие. Оно поглощает цвета неба и отражает солнечный свет, поэтому 62-футовый самолёт буквально растворяется на фоне горизонта, и пилоту вражеского самолёта сложно заметить его невооружённым глазом.

Второй хитроумный ход касается двигателей. Лопасти обычных турбин хорошо отражают радиоволны, поэтому инженеры спрятали двигатели Pratt & Whitney в изогнутые S-образные воздуховоды. Такая форма не позволяет радару "увидеть" вращающиеся лопасти компрессора напрямую – сигнал просто застревает внутри конструкции.

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Третья деталь – геометрия крыльев и хвоста. Все края самолета, от крыльев до хвостовых плавников, выровнены под одинаковыми углами. Благодаря этому радиолокационные лучи отражаются в узких предсказуемых направлениях, а не рассеиваются во все стороны, выдавая позицию истребителя.

Четвёртый пункт – специальное покрытие фюзеляжа с микроскопическими частицами железа и углерода. Оно преобразует энергию радиолокационных волн в тепло и рассеивает её. Благодаря этому радиолокационное сечение F-22 составляет всего 0,0001 квадратного метра – примерно как небольшой шарик.

И последний штрих – вооружение. Вместо внешних подвесок ракеты и бомбы спрятаны во внутреннем отсеке фюзеляжа. Двери отсека открываются менее чем на секунду во время запуска, поэтому самолёт почти не теряет своего малозаметного профиля даже в бою.

Интересно знать

Ранее УНИАН писал, почему в США никогда не было истребителей F-13 и F-17. Нумерация американских истребителей выглядит последовательной лишь на первый взгляд: F-14, F-15, F-16 – а дальше сразу F-18 и F-22. Индексы 13, 17 и 19 в серийном производстве так и не появились, хотя по крайней мере один из них реально существовал в качестве прототипа.

F-17 – это фактически переименованный YF-17 Cobra от Northrop, который в середине 1970-х проиграл конкурс на легкий истребитель компании General Dynamics (ее YF-16 стал серийным F-16).

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