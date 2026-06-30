1 июля в Украине еще будет жарища, но впереди - долгожданное похолодание (карта)

Июль в Украине начнется с жаркой и солнечной погоды. Практически по всей стране 1 числа будет ясно, только на крайнем западе пройдут дожди и грозы. Температура останется высокой, +30°...+34°, а уже со 2 июля погода начнет меняться - к нам начнет заходить долгожданное похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +22°, днем +31°.
- Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +22°, днем +34°, дождь.
- В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +33°.
- В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +34°.
- В Тернополе 1 июля ночью +22°, днем +32°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +21°, днем +31°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +21°, днем +34°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +24°, днем будет +33°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - ясно, ночью +23°, днем +33°.
- В Виннице завтра будет +21°...+30°, ясно.
- В Житомире в среду ночью +22°, днем +32°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+32°, ясно.
- В Черкассах завтра ночью +23°, днем +30°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +30°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +19°...+30°.
- В Одессе 1 июля - ясно, температура ночью +25°, днем +28°.
- В Херсоне в среду ночью будет +23°, днем +32°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +23°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, ясно.
- В Харькове - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +30°, ясно.
- В Симферополе в среду будет ясно, +20°...+31°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +17°, днем +31°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +16°, днем +31°.
Какой праздник 1 июля, приметы погоды
1 июля - день памяти чудотворцев Косьмы и Демьяна. По приметам, если утром туман, то в середине лета будет тепло, но с дождями.