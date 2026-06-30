Как вывести разные виды пятен с одежды: рабочие советы от экспертов

Появились пятна от вина, помады, травы или шариковой ручки? Их можно вывести, если воспользоваться этими советами.

Пятна на одежде появляются практически каждый день – от кофе и соусов до травы, чернил или вина. Однако, чтобы вывести их, нужна не сила трения, а правильный способ очистки. Главное – определить происхождение загрязнения, поскольку для каждого типа пятен подходят разные средства.

Эксперты на сайте Марты Стюарт рекомендуют приготовить простой раствор: смешайте 1 столовую ложку жидкого средства для мытья посуды без красителей и ароматизаторов с 280 мл воды, перелейте в бутылку с распылителем и хорошо встряхните. Такой состав подходит для большинства тканей, но не рекомендуется для шелка, шерсти, кашемира и ангоры.

Как удалить пятна с одежды - советы

Жир. Сначала обработайте пятно растворителем (например, ацетоном или уайт-спиритом), затем протрите изопропиловым спиртом, нанесите мыльный раствор и постирайте.

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Кровь, яйцо и другие белковые загрязнения. Нанесите мыльный раствор, промойте прохладной водой, при необходимости используйте ферментное средство и отправьте вещь в стирку.

Фрукты и овощи. После обработки мыльным раствором используйте белый уксус и перекись водорода, чтобы удалить пигмент.

Трава. Понадобится растворитель, затем спирт и ферментный очиститель. После этого одежду следует постирать.

Грязь. Дайте ей высохнуть, стряхните остатки, обработайте мыльным раствором и постирайте.

Как вывести пятна от напитков

Красное вино. Используйте мыльный раствор, затем уксус. Если след остался – перекись водорода, а в сложных случаях кислородный отбеливатель.

Белое вино. Достаточно промыть холодной водой, обработать мыльным раствором и постирать.

Кофе и чай. Помогают лимонный сок или белый уксус. Если в напитке были молоко или сахар, сначала нанесите раствор моющего средства.

Другие распространенные загрязнения - как вывести трудные пятна с одежды

Шоколад. Перед стиркой аккуратно удалите остатки, затем обработайте пятно моющим средством.

Воск и жвачка. Сначала заморозьте загрязнение льдом или в морозильной камере, затем соскоблите остатки и обработайте растворителем.

Помада. Снимите излишки тупым ножом, используйте растворитель и спирт, затем постирайте.

Соусы. Горчицу лучше смывать уксусом. Кетчуп, соус барбекю и соевый соус сначала обрабатывают мыльным раствором, затем при необходимости уксусом и перекисью водорода.

Как удалить чернила и краску с одежды?

Перед удалением чернил специалисты советуют нанести вокруг пятна вазелин, чтобы оно не расползалось. Шариковую ручку обычно выводят спиртом, а для фломастеров сначала определяют, растворяются ли чернила водой или спиртом.

Водоэмульсионную краску следует сразу смыть холодной водой и обработать мыльным раствором. Масляную краску сначала очищают от излишков, затем используют растворитель, после чего стирают вещь.

Важно: чем раньше начать обработку пятна, тем выше вероятность полностью удалить его без следов. Перед использованием агрессивных средств их желательно протестировать на незаметном участке ткани.

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