'Миньоны и монстры', 'Нормал' и 'Энола Холмс 3': главные кинопремьеры этой недели

УНИАН рассказывает о самых интересных новинках в кинотеатрах и онлайн в первую неделю июля 2026 года.

Главными премьерами в украинских кинотеатрах на этой неделе станут анимационная приключенческая комедия "Миньоны и Монстры", а также криминальный экшн "Нормал" и датская драма "Опасный курорт".

Тем временем, онлайн на Netflix состоится премьера третьей части "Энолы Холмс" с Милли Бобби Браун.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

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Миньоны и Монстры

Minions & Monsters (США, 2026, комедия/приключения/анимация/семейный)

Очередной фильм из популярной франшизы о странных желтых существах является приквелом к фильму "Миньоны" 2015 года, который, в свою очередь, был спин-оффом серии "Гадкий я". На этот раз события будут разворачиваться в 1920-х годах. Трое миньонов отправятся в Голливуд, стремясь осуществить мечту о карьере кинематографистов. По пути они находят магическую книгу заклинаний и случайно вызывают чудовище.

Режиссером фильма выступил французский аниматор Пьер Коффен, создатель франшизы "Гадкий я" – именно он снял большинство фильмов о суперзлодее Грю и его миньенах.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Нормал

Normal (США, Канада, 2026, триллер/криминал/экшн)

Главный герой фильма – мужчина по имени Улисс, который временно становится шерифом в маленьком городке Нормал в Миннесоте, где предыдущий шериф погиб при странных обстоятельствах, связанных с лосем. Впрочем, его спокойствие быстро заканчивается, когда происходит нападение на банк, в которое вмешиваются как местные власти, так и японская якудза. Улиссу приходится объединиться с двумя грабителями, которые проявляют неожиданную человечность в разгаре хаоса. Противостояние с коррумпированным мэром превращается в бесконечный поток жестокой и изобретательной бойни.

Главную роль в фильме исполнил звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк, также известный по кинофраншизе "Никто".

Снял картину британский режиссер, сценарист и аниматор Бен Уитли ("Высотка", "Перестрелка", "Ребекка", "Мег 2: Впадина").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 76% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 76% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Опасный курорт

Paradis (Дания, Норвегия, 2026, драма)

По сюжету этого фильма, семья приезжает в отпуск на курорт своей мечты. Встретив мужчину, нуждающегося в помощи, они решают вмешаться. Однако постепенно он начинает требовать все большего, и теперь их собственная безопасность оказывается под угрозой.

Главную роль в картине сыграла звезда сериала "Каштановый человечек" Даница Чурчич, также известная по проектам "Мистериум. Охотники на фазанов" и "Мост".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Энола Холмс 3

Enola Holmes 3 (США, Великобритания, 2026, викторианский детектив/приключения)

В новой части популярной франшизы младшая сестра знаменитого детектива Шерлока Холмса, которая и сама уже не раз распутывала сложные дела, будет наслаждаться жизнью со своим возлюбленным виконтом Тьюксбери, пока тот не решится сделать ей предложение. Для Энолы это станет настоящим испытанием, столкнув ее личную и профессиональную жизнь. Ситуация еще больше обострится, когда накануне свадьбы ее брата Шерлока похитят враги.

В "Эноле Холмс 3" к своим ролям вернулись Милли Бобби Браун (сериал "Очень странные дела"), Луис Партридж (сериалы "Дисклеймер", "Дом Гиннесса"), Генри Кавилл ("Человек из стали", "Миссия невыполнима: Фол-аут", сериал "Ведьмак") и Хелена Бонем Картер ("Бойцовский клуб", "Свинни Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в стране чудес").

В то же время доктора Ватсона сыграл Химеш Патель ("Вчера", "Тенет", "Одиссея"), который лишь кратко появился в предыдущей части, тогда как Шэрон Данкен-Брюстер ("Бунтарь Один. Звездные войны. История", "Дюна", "Балерина") вновь воплотила образ антагонистки Миры Трой (Мориарти).

На этот раз режиссером фильма выступил Филипп Барантини (сериал "Переходный возраст"), сменивший создателя первых двух частей Гарри Брэдбира.

Фильм станет доступен на Netflix с 1 июля 2026 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2026 года – на этой неделе на Disney+ состоится премьера второго сезона супергеройского мультсериала "Люди Икс '97", а Amazon покажет первый сезон комедии "Элль", являющейся приквелом к "Блондинке в законе". Тем временем на Apple TV+ выйдут первые эпизоды третьего сезона научно-фантастического постапокалиптического сериала "Укрытиые".

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