Кризис в Крыму обостряется: автобусы не выходят на маршруты, а топлива и дальше не будет

В ближайшее время значительных объемов топлива в продажу не поступит.

Топливный кризис во временно оккупированном Крыму обостряется. Об этом заявил гауляйтер полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время большие объемы топлива в продажу не поступят", – отметил он.

Аксенов призвал крымчан набраться терпения. При этом заверил, что общественный транспорт и коммунальные службы в полном объеме обеспечены топливом. Говорит, что получает жалобы о том, что троллейбусы или автобусы не вышли на маршруты. Решает эту проблему "в режиме ручного управления".

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Кроме того, по его словам, поступает большое количество жалоб на несправедливое распределение электроэнергии по территории полуострова. Одна из причин, по его словам, заключается в техническом состоянии отдельных подстанций.

Он пообещал изучить технические возможности для решения этого вопроса. Заявил, что "оперативный штаб" разрабатывает "меры по организации справедливого распределения электроэнергии".

Ситуация в Крыму: последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе во временно оккупированном Крыму и городе Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Местные гауляйтеры заявили, что режим вводится с целью упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений, а также по вопросам возмещения убытков.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крымского полуострова остается сложной.

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