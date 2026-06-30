Число активных направлений сократилось: Сырский раскрыл подробности

По его словам, на сегодняшний день российская группировка в Украине насчитывает 721 300 оккупантов.

Активность россиян на фронте в ходе войны в Украине снизилась на треть из-за "средних ударов" и уничтожения логистики. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

"На сегодняшний день российская группировка в Украине насчитывает 721 300 оккупантов - это вместе с оперативным резервом. Также количество направлений, на которых противник ведет наступательные действия, также уменьшилось: если раньше их было 13, то сейчас мы можем говорить о 7 направлениях. И даже среди этих семи мы можем выделить лишь четыре основных", - сказал он.

Также Сырский объяснил, как уничтожение логистики влияет на боевые действия.

Видео дня

"Если говорить о количестве штурмовых операций за сутки, то оно достаточно высокое - 240-260 в среднем. При этом половина штурмовых операций проводится нашими подразделениями. То есть активность противника значительно снизилась. Я не скажу, что вдвое, но на треть точно", - отметил главнокомандующий.

По его словам, это признаки определенного истощения россиян.

"Мы проводим успешные штурмовые операции и уничтожаем много оккупантов, но для перелома в войне этого недостаточно. Когда мы будем наступать на основных участках по 18-20 километров в сутки, тогда можно будет сказать, что мы переломили ситуацию", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в приграничном селе Гранев Дергачевской громады в Харьковской области зафиксировали российские войска: они пытаются закрепиться в соседней Казачьей Лопане - в населенном пункте продолжаются бои.

Вас также могут заинтересовать новости: