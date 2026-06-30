Через год наземные боевые действия в Украине могут затихнуть сами по себе, - эксперт

Лакийчук заявил, что не видит у противника какой-либо серьезной "вундервафли".

Обещания министра обороны России Андрея Белоусова российскому диктатору Владимиру Путину о том, что к ноябрю оккупанты смогут переломить ситуацию в отношении украинских дальнобойных ударов, вряд ли будут выполнены. Об этом заявил в комментарии УНИАН руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакичук.

Эксперт высказался по поводу встречи Белоусова с российскими "военкорами", на которой речь шла о том, что к ноябрю РФ должна перехватить доминирование над Украиной в сфере беспилотных систем. Он отметил, что Россия может усилить ПВО, но, если учитывать площадь, которую нужно прикрыть, то все это трудно реализовать.

По его словам, впервые миф о "непобедимости" российской ПВО был развенчан в 1987 году, когда юный немецкий пилот-любитель Руст пролетел над несколькими районами с противовоздушной обороной и приземлился посреди Красной площади.

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"Тогда легенда рухнула. В позапрошлом году почти все в мире, в том числе Украина, считали, что российская система ПВО сверхмощная и преодолеть её невозможно, но после того как попытались, миф снова рухнул. Теперь вопрос в том, насколько мы можем это масштабировать", – сказал Лакийчук.

По его словам, сейчас Украина принимает меры по наращиванию средств поражения.

"Россияне могут усилить свою ПВО, могут привлечь технологии, которые мы уже сегодня применяем, но это не значит, что система будет непробиваемой. Хотя бы потому, что Россия большая и закрыть всё полностью нереально", – подчеркнул Лакичук.

Дальнейший сценарий воздушной войны

По его словам, если говорить о дальнейшем сценарии воздушной войны, то он ясно просматривается:

"Сейчас Украина и противник проводят стратегическую воздушную операцию с примерно схожими целями, направленную вглубь территории. И её перспективы в принципе понятны – наращивание мощности и дальности ударов. Зеленский говорит, что у Украины вскоре появится баллистическое оружие. А это – серьезное изменение ситуации. Россияне также говорят об увеличении доли баллистики".

Он добавил, что не видит у противника серьезной "вундервафли", которая могла бы изменить соотношение сил в его пользу, кроме применения тактического ядерного оружия.

"С нашей стороны – огромные возможности для развития. По дальности поражения Украина имеет по сути одинаковые возможности с Россией. Если нанесем удар по Омскому НПЗ, то можно будет говорить, что бьем на полную глубину. Это стратегическая концепция", – добавил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Наземные боевые действия могут прекратиться уже через год

По словам Лакийчука, вторая составляющая – это мидлстрайки и дроны на фронте.

"Их задача не в том, чтобы отвоевать Крым, а в том, чтобы сбить наступательный потенциал россиян и обескровить противника. Оставить войска РФ, ведущие боевые действия, без боеприпасов, ГСМ, продовольствия, подкрепления и эвакуации. Тогда россияне будут как рука, перевязанная жгутом, которая отмирает и воевать не может", – сказал Лакичук.

Он отметил, что пока это успешно выполняется украинской стороной, и если так будет продолжаться, то Украина сформирует такую буферную зону, что путинские войска не смогут воевать. Он добавил, что за год может образоваться такая зона шириной 200 километров с нашей и вражеской стороны, и тогда вопрос о пехоте не будет стоять.

"Это приведет к тому, что наземные боевые действия затихнут сами по себе. Наступит прекращение огня. Вариант не самый лучший, но это может быть сознательный или неосознанный путь к прекращению боевых действий на земле. Сейчас это начальные этапы и прогнозировать сложно, но, в принципе, речь может идти о полугоде, годе", – добавил Лакийчук.

Россия проигрывает войну против Украины

Как сообщал УНИАН, издание The Independent отмечает, что Россия проигрывает войну против Украины. По мнению аналитиков, доказательством этого стали слова российского диктатора Владимира Путина, который фактически признал, что всё идёт не по плану, и призвал вернуться к мирным переговорам именно тогда, когда украинские ракеты наносят удары по российским НПЗ, а под обстрелом находятся мосты, соединяющие РФ с оккупированными территориями.

По мнению издания, кремлевский лидер заметно встревожен: аэропорты страны закрываются, военная логистика испытывает серьезные сбои, а поддержка войны среди населения постепенно ослабевает. При этом российские государственные СМИ уже не способны искусственно поддерживать прежний уровень энтузиазма вокруг так называемой "СВО".

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