В РФ возбудили уголовное дело против известной украинской группы

Россия обвиняет группу в дискредитации российских военных и поддержке Сил обороны.

Россияне возбудили уголовное дело против участников известной украинской группы "Жадан и собаки", сообщил Сергей Жадан в Facebook.

Россия обвиняет группу в дискредитации российских военных и поддержке Сил обороны из-за съемок клипа на совместную с Тиной Кароль песню "Ночь в харьковском метро".

Дело возбудило так называемое "управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области".

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Причиной иска стала систематическая поддержка группой бригады "Хартия" НГУ. Примечательно, что трое участников группы – Сергей Жадан, Александр Меренчук и Евгений Турчинов – являются военнослужащими этого подразделения.

До этого такое же "дело" россияне возбудили и против певицы Тины Кароль. Теперь участникам "Жадан и Собаки", как и Кароль, "грозит" до 20 лет лишения свободы.

"Люблю свою работу", – прокомментировал "дело" Сергей Жадан.

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