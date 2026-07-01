Иран выдвинул США новые условия для заключения мирного соглашения, – Reuters

Иранские чиновники заявили, что сторонам необходимо сначала согласовать условия перемирия, подписанного две недели назад, прежде чем переходить к обсуждению более сложных вопросов.

Во вторник, 30 июня, Иран заявил, что не собирается встречаться с высокопоставленными представителями США, прибывшими в регион после начала боевых действий, что ухудшило перспективы достижения прочного мира между двумя странами, сообщает Reuters.

Издание отметило, что иранские чиновники также заявили, что стороны должны сначала согласовать условия перемирия, подписанного две недели назад, прежде чем переходить к обсуждению более сложных вопросов, таких как возможные ограничения ядерной программы Ирана.

В статье подчеркивается, что эти события свидетельствуют о том, что позиции обеих сторон по ключевым положениям первоначального соглашения значительно расходятся. В частности, это соглашение предусматривает, что Иран отменит блокаду Ормузского пролива в обмен на финансовые стимулы, а также устанавливает 60-дневный срок для проведения переговоров с целью заключения постоянного мирного соглашения.

Видео дня

По данным издания, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и посланник Стив Виткофф прибыли в Доху для проведения переговоров, которые Белый дом назвал "высокопоставленными", однако Иран и принимающая сторона – Катар – заявили, что встретятся с посредниками, а не с самими иранцами.

"На ближайшие дни не запланировано ни одной встречи с американской стороной на каком-либо уровне", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

В статье говорится, что обе страны должны были начать технические переговоры на более низком уровне.

Судоходство через Ормузский пролив частично возобновилось; до начала войны 28 февраля через него проходила пятая часть мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.

Однако иранские чиновники настаивали на своем праве регулировать судоходство совместно с Оманом – союзником США, расположенным на противоположном берегу этой стратегической водной артерии.

Примечательно, что иранские чиновники заявили о планах введения пошлин в середине августа, когда истечет 60-дневный срок.

"Суверенитет над Ормузским проливом принадлежит Ирану и Оману, а судоходство в проливе регулируется договоренностями, установленными Ираном", – заявил главный переговорщик Ирана Мохаммед Багер Калибаф в эфире государственного телевидения.

Издание отмечает, что, несмотря на неопределенность, цены на нефть снизились по сравнению с выходными, когда США нанесли удар по иранским военным объектам в ответ на атаки дронов на торговые суда, а Иран атаковал американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне.

Однако, как сообщило во вторник агентство ООН по торговле и развитию, уязвимые экономики могут и в дальнейшем находиться под угрозой роста цен на продовольствие и топливо даже после того, как ситуация на энергетических рынках стабилизируется.

В публикации поясняется, что война против Ирана вызвала рост мировой инфляции и подвергла Трампа политическому давлению в преддверии промежуточных выборов в ноябре, которые определят, кто будет контролировать Конгресс США.

"Трамп и министр финансов Скотт Бессент призывают розничных продавцов бензина снизить цены", – отмечает издание.

Добавляется, что временное соглашение между США и Ираном также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном боевой группировкой "Хезболла" в Ливане.

Однако влиятельный спикер парламента Ливана Набих Берри, союзник "Хезболлы", выразил сомнения относительно отдельного рамочного соглашения между Ливаном и Израилем, заключенного при посредничестве США, которое призвано положить конец этой войне.

Аналитики отмечают, что это соглашение рискует закрепить патовую ситуацию, увязывая вывод израильских войск с юга Ливана с разоружением "Хезболлы".

Цены на нефть

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп требует от розничных продавцов топлива снизить цены. По мнению президента США, они слишком высоки, учитывая, что цена на нефть сейчас составляет 68 долларов за баррель и стремительно снижается. Глава Белого дома пригрозил "большими проблемами" тем розничным продавцам, которые этого не сделают. В начале мая средняя цена бензина в США превысила 4,50 доллара за галлон, что стало самым высоким показателем с июля 2022 года.

Также мы писали, что все больше операторов направляют танкеры для перевозки сырой нефти в Персидский залив, трафик через Ормузский пролив вырос впервые после недавних нападений Ирана на суда на этом водном пути. Приводятся данные, что 29 июня через пролив в обоих направлениях прошли около 24 грузовых судов, включая те, что перевозят нефть и сжиженный природный газ. В целом нефтяные танкеры могут вместить около 11 миллионов баррелей сырой нефти, и их перемещения свидетельствуют о росте уверенности судовладельцев в прохождении по этому водному пути.

Вас также могут заинтересовать новости: