Диетологи назвали лучшую закуску для здоровья сердца: как ее приготовить дома

Этот снек богат полезными для сердца питательными веществами.

Популярные снеки, такие как чипсы, печенье и вяленое мясо, как правило, содержат много натрия и насыщенных жиров, что делает их не очень полезными для сердца. Они также могут повышать риск развития хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, которые также влияют на сердце.

Однако вам не обязательно отказываться от перекусов. Существует множество закусок, полезных для сердца, и первое место в этом списке занимает жареный нут, пишет портал marthastewart.com.

По сравнению с более "традиционными" закусками, жареный нут богат полезными для сердца питательными веществами. В нем также относительно мало веществ, которые вредят здоровью сердца, таких как натрий, насыщенные жиры и сахар.

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Почему жареный нут – лучшая закуска для сердца

1. Помощь в контроле уровня холестерина

Жареный нут богат растворимой клетчаткой, которая снижает уровень "плохого" холестерина.

Клетчатка также замедляет пищеварение, что поддерживает более стабильный уровень сахара в крови, – говорит спортивный диетолог Роксана Эхсани. Это предотвращает скачки уровня сахара в крови, что является важным фактором для здоровья сердца.

Кроме того, жареный нут имеет высокое содержание резистентного крахмала, что обеспечивает ему низкий гликемический индекс, говорит кардиолог Коламбус Батист.. Это означает, что он оказывает минимальное влияние на уровень сахара в крови.

2.Низкое содержание насыщенных жиров

Нут от природы содержит мало насыщенных жиров, при этом он также содержит полиненасыщенные жиры, или "хорошие" жиры.

"Замена насыщенных жиров полиненасыщенными жирами может снизить уровень холестерина ЛПНП и уменьшить уровень триглицеридов, что вместе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – говорит Эхсани.

3. Богат антиоксидантами

По словам Батиста, нут содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, изофлавоны и растительные соединения, например, биоханин А, которые могут защитить ваше сердце. Эти антиоксиданты также успокаивают воспаление в стенках кровеносных сосудов и помогают внутренней оболочке артерий вырабатывать больше оксида азота, который поддерживает сосуды в расслабленном состоянии и обеспечивает беспрепятственное кровообращение.

4. Поддержка здорового кровяного давления

Во-первых, нут содержит калий., который снижает кровяное давление за счет того, что помогает почкам выводить избыток натрия и расслабляет мышцы стенок кровеносных сосудов, благодаря чему кровь течет легче, говорит Батист.

Нут также содержит магний, еще одно питательное вещество, поддерживающее здоровье сердца. "Магний также расслабляет кровеносные сосуды, действуя как естественный блокатор кальция, и помогает поддерживать стабильное сердцебиение и регулярный ритм", – говорит Батист.

Как приготовить жареный нут дома

Вы можете найти жареый нут в магазине, или обжарить его дома самостоятельно. Это не только выгоднее для вашего кошелька, но и позволяет контролировать ингредиенты.

Вам понадобится консервированный нут (без добавления соли) или домашний вареный нут.

Разогрейте духовку до 220°C. Застелите противень пергаментной бумагой.

Тщательно промойте нут, затем очень хорошо обсушите его – это ужно для хрустящей корочки.

В большой миске смешайте нут с маслом, добавьте травы и специи.

Обжаривайте 30 минут, периодически встряхивая сковороду, или до тех пор, пока нут не станет золотистым и хрустящим.

Если вы предпочитаете более сладкий вкус, попробуйте добавить корицу, кардамон и/или какао-порошок вместе с маслом авокадо, советует Эхсани.

Ранее диетологи назвали полезный перекус для сердца и мышц, в котором больше магния,чем в какао.

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