В Украине завтра будут отключать свет: опубликованы графики на 1 июля

Причиной введения ограничений является значительный рост энергопотребления из-за жаркой погоды.

Завтра, 1 июля, во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).

"Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, украинцам следует следить за сообщениями на страницах облэнерго соответствующего региона.

Графики отключения света – Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго", завтра, 1 июля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии предусмотрены в подгруппах 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 4.1. Продолжительность отключений составит от 2 до 4 часов в зависимости от группы потребителей.

Графики отключений электроэнергии – Волынская область

В "Волыньоблэнерго" также опубликовали график отключений на завтра. В подчергах 1.2 и 2.1 света не будет с 15:00 до 16:00. В остальных подчергах отключения будут следующими:

5.1 – 16:00–19:30;

5.2 – 16:00–20:00;

6.1 – 19:00–22:00;

6.2 – 19:00–22:00.

Графики отключения света – Винницкая область

В "Винницаоблэнерго" сообщили, что 1 июля для предприятий, учреждений и других потребителей категории промышленности и бизнеса Винницкой области с 15:00 до 22:00 могут быть применены графики ограничения мощности в полном объеме – 5 очередей.

Для бытовых потребителей Винницкой области с 15:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме – 1 очереди.

Графики отключений света - Львовская область

"Львовоблэнерго" опубликовало график отключений электроэнергии для Львовской области. Согласно информации, завтра свет будут отключать в четырёх подочередях:

1.1 (с 17:00 до 19:30);

1.2 (с 19:30 до 22:00);

5.1 (с 19:30 до 22:00);

5.2 (с 17:00 до 19:30).

Отключение света – другие новости

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая привела к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Продолжительность отключений электроэнергии этим летом будет зависеть не только от жары, но и от последствий возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. По пессимистическому сценарию украинцы могут оставаться без света до пяти часов, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью УНИАН.

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