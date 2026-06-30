В Украине завтра будут отключать свет: опубликованы графики на 1 июля

Завтра, 1 июля, во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Так, с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).
"Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, украинцам следует следить за сообщениями на страницах облэнерго соответствующего региона.
Графики отключения света – Сумская область
По данным "Сумыоблэнерго", завтра, 1 июля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии предусмотрены в подгруппах 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 4.1. Продолжительность отключений составит от 2 до 4 часов в зависимости от группы потребителей.
Графики отключений электроэнергии – Волынская область
В "Волыньоблэнерго" также опубликовали график отключений на завтра. В подчергах 1.2 и 2.1 света не будет с 15:00 до 16:00. В остальных подчергах отключения будут следующими:
- 5.1 – 16:00–19:30;
- 5.2 – 16:00–20:00;
- 6.1 – 19:00–22:00;
- 6.2 – 19:00–22:00.
Графики отключения света – Винницкая область
В "Винницаоблэнерго" сообщили, что 1 июля для предприятий, учреждений и других потребителей категории промышленности и бизнеса Винницкой области с 15:00 до 22:00 могут быть применены графики ограничения мощности в полном объеме – 5 очередей.
Для бытовых потребителей Винницкой области с 15:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме – 1 очереди.
Графики отключений света - Львовская область
"Львовоблэнерго" опубликовало график отключений электроэнергии для Львовской области. Согласно информации, завтра свет будут отключать в четырёх подочередях:
- 1.1 (с 17:00 до 19:30);
- 1.2 (с 19:30 до 22:00);
- 5.1 (с 19:30 до 22:00);
- 5.2 (с 17:00 до 19:30).
Отключение света – другие новости
Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая привела к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Продолжительность отключений электроэнергии этим летом будет зависеть не только от жары, но и от последствий возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. По пессимистическому сценарию украинцы могут оставаться без света до пяти часов, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью УНИАН.