'Война' за шезлонги обостряется: мужчина подсыпал на полотенце порошок, вызывающий зуд

Борьба за пляжные шезлонги во время отдыха вышла на новый виток после того, как один британский турист на Майорке подсыпал порошок, вызывающий зуд, на полотенца, которые кто-то оставил на лежаках, чтобы "занять" место у бассейна. Как пишет Express, 31-летний Том Канс снял розыгрыш во время семейного отпуска. Видео вскоре стало вирусным, набрав в общей сложности 864 000 просмотров.

Мужчина заявил, что сознательно выбирал людей, которых он назвал "рецидивистами". Он имел в виду тех, кто "бронировал" места, а затем уходил в здание. Идея пришла ему в голову в начале месяца после того, как он устал от отдыхающих, которые "занимают" шезлонги.

Канс рассказал журналистам, что был раздражён тем, что ему приходилось искать шезлонги на отдыхе. Он добавил: "Многие из нас смирились с тем, что приходится вставать в 6 утра только ради шанса занять приличное место... Во время моего последнего отпуска я решил, что с меня хватит, и пришло время для небольшой шутливой мести".

Видео дня

Мужчина несколько дней наблюдал за теми, кто каждое утро снова и снова "занимал" шезлонги, а затем оставлял их. Первой "мишенью" Канса стала женщина около 40 лет, которая отдыхала вместе с мужем. Он насыпал порцию порошка, вызывающего зуд, на её полотенце. Канс отметил, что когда она пришла к бассейну, она выглядела раздражённой.

Он сказал, что она схватила полотенце с шезлонга и вернулась в номер, чтобы переодеться. А её муж остался присматривать за местом.

На следующий день Канс рассказал, что поставил будильник на 6 утра, чтобы найти новые "жертвы". Он обнаружил пару, которая заняла те же шезлонги, что и накануне. Он также рассыпал порошок, вызывающий зуд, в их пляжные полотенца.

В начале второго дня, по словам Канса, мужчина начал чесаться, а примерно через 10 минут он встал и прыгнул в бассейн.

Когда мужчина позже вытерся тем же полотенцем, Канс описал, что раздражение переросло в "полноценный зуд по всему телу". По словам британца, в конце концов мужчина отказался от загара и остаток дня провёл в тени под зонтиком.

"Я несколько раз пытался снять видео, но не мог перестать смеяться", – сказал Канс.

Видео получило неоднозначные отзывы. Один человек сказал: "Это очень странно", другой добавил: "Так делать нельзя. Убирать полотенца – да, но не это".

В то же время один пользователь написал: "О, мне это нравится! Только убедитесь, что вы не делаете этого с людьми, которые просто купаются, а не "бронируют" шезлонги". Другой поблагодарил Канса "за службу".

Конфликты из-за шезлонгов – больше новостей

Напомним, на одном из курортов Тенерифе борьба за лучшие места у бассейна приняла такие масштабы, что администрация отеля решила ввести "полицию шезлонгов". Соответствующее видео сняла британская туристка Хоуп Дэвис во время отдыха в отеле курортного города Плайя-де-лас-Америкас. По словам женщины, желающие занять лучшие шезлонги приходили к входу в зону бассейна ещё в 7:30 утра – за полчаса до открытия.

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