'Война' за шезлонги обостряется: мужчина подсыпал на полотенце порошок, вызывающий зуд

Мужчина несколько дней наблюдал за теми, кто каждое утро снова и снова "занимал" шезлонги, а затем оставлял их.

Борьба за пляжные шезлонги во время отдыха вышла на новый виток после того, как один британский турист на Майорке подсыпал порошок, вызывающий зуд, на полотенца, которые кто-то оставил на лежаках, чтобы "занять" место у бассейна. Как пишет Express, 31-летний Том Канс снял розыгрыш во время семейного отпуска. Видео вскоре стало вирусным, набрав в общей сложности 864 000 просмотров.

Мужчина заявил, что сознательно выбирал людей, которых он назвал "рецидивистами". Он имел в виду тех, кто "бронировал" места, а затем уходил в здание. Идея пришла ему в голову в начале месяца после того, как он устал от отдыхающих, которые "занимают" шезлонги.

Канс рассказал журналистам, что был раздражён тем, что ему приходилось искать шезлонги на отдыхе. Он добавил: "Многие из нас смирились с тем, что приходится вставать в 6 утра только ради шанса занять приличное место... Во время моего последнего отпуска я решил, что с меня хватит, и пришло время для небольшой шутливой мести".

Видео дня

Мужчина несколько дней наблюдал за теми, кто каждое утро снова и снова "занимал" шезлонги, а затем оставлял их. Первой "мишенью" Канса стала женщина около 40 лет, которая отдыхала вместе с мужем. Он насыпал порцию порошка, вызывающего зуд, на её полотенце. Канс отметил, что когда она пришла к бассейну, она выглядела раздражённой.

Он сказал, что она схватила полотенце с шезлонга и вернулась в номер, чтобы переодеться. А её муж остался присматривать за местом.

На следующий день Канс рассказал, что поставил будильник на 6 утра, чтобы найти новые "жертвы". Он обнаружил пару, которая заняла те же шезлонги, что и накануне. Он также рассыпал порошок, вызывающий зуд, в их пляжные полотенца.

В начале второго дня, по словам Канса, мужчина начал чесаться, а примерно через 10 минут он встал и прыгнул в бассейн.

Когда мужчина позже вытерся тем же полотенцем, Канс описал, что раздражение переросло в "полноценный зуд по всему телу". По словам британца, в конце концов мужчина отказался от загара и остаток дня провёл в тени под зонтиком.

"Я несколько раз пытался снять видео, но не мог перестать смеяться", – сказал Канс.

Видео получило неоднозначные отзывы. Один человек сказал: "Это очень странно", другой добавил: "Так делать нельзя. Убирать полотенца – да, но не это".

В то же время один пользователь написал: "О, мне это нравится! Только убедитесь, что вы не делаете этого с людьми, которые просто купаются, а не "бронируют" шезлонги". Другой поблагодарил Канса "за службу".

Конфликты из-за шезлонгов – больше новостей

Напомним, на одном из курортов Тенерифе борьба за лучшие места у бассейна приняла такие масштабы, что администрация отеля решила ввести "полицию шезлонгов". Соответствующее видео сняла британская туристка Хоуп Дэвис во время отдыха в отеле курортного города Плайя-де-лас-Америкас. По словам женщины, желающие занять лучшие шезлонги приходили к входу в зону бассейна ещё в 7:30 утра – за полчаса до открытия.

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