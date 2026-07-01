Бесстрашная кошка прогнала огромного медведя из своего сада (видео)

Хотя черные медведи считаются менее агрессивными, чем другие виды медведей, они являются сильными хищниками, легко способными убить человека.

Бесстрашная кошка в Канаде сделала заставила огромного черного медведя убежать из пригородного сада в удивительной битве Давида против Голиафа. Об этом пишет The Telegraph.

На видеозаписи, снятой в Квеснеле, Британская Колумбия, видно, как черный медведь спокойно бродит по приусадебному участку, в то время как соседи наблюдают за неожиданным гостем из безопасности своих домов.

Медведь медленно шел по лужайке, но мирная прогулка прервалась, когда в кадр ворвалась маленькая черно-белая домашняя кошка. Без колебаний животное бросилось прямо на своего гораздо более крупного нарушителя.

Испугавшись смелой атаки кошки, медведь убежал, бросившись к забору и перебравшись через него в ближайший лес в поспешном отступлении.

Кошка осталась во дворе, похоже, успешно защитив свою территорию от нарушителя, во много раз превосходящего ее по размерам.

Вирусный ролик

Ролик, первоначально опубликованный в TikTok, быстро стал вирусным, и зрители провозгласили маленького защитника новым героем района.

Отмечается, что черные медведи - обычное явление в Британской Колумбии, где, по оценкам, обитает от 120 000 до 160 000 этих животных, что является самой большой популяцией среди всех провинций и штатов Северной Америки.

Встречи вблизи жилых районов не являются чем-то необычным, особенно в теплые летние месяцы, когда медведи ищут пищу.

Хотя черные медведи считаются менее агрессивными, чем другие виды медведей, они являются сильными хищниками, легко способными убить человека.

В период с 1990 по 2023 год в Канаде было задокументировано 22 случая смертельных нападений черных медведей. Хотя смертельные нападения редки, каждый год регистрируются сотни случаев несмертельных нападений медведей на людей. Черные медведи также охотятся на домашних животных, включая кошек и собак.

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Пустыня Атакама на севере Чили считается самым засушливым местом на Земле, однако временами превращается в цветущий сад с сотнями видов цветов.

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