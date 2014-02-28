Опубликовано видео полета боевых вертолетов в сторону захваченного аэропорта в Крыму

Ранее СМИ сообщали, что в Севастополе утром 28 февраля приземлились 8 военных вертолетов из Анапы. На видео их можно насчитать не менее 11.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью около полутора десятка военных грузовиков с неизвестными вооруженными бойцами заблокировали аэропорт Бельбек возле Севастополя.

Начальник смены аэропорта Анатолий Реченко сообщил что около трех часов ночи на территорию аэропорта Бельбек вошли люди в военной форме с оружием. Примерно триста человек.

Дорога в аэропорт Бельбек перекрыта ежами, стоят люди с автоматами. Никого к себе не подпускают со словами «Не подходи, будем стрелять!».

Начальник смены аэропорта Реченко пытался выйти с ними на переговоры и выяснил, что они охраняют аэропорты от провокаций.

Кроме того, на входе в административные помещения аэропорта Симферополя расположились 10-15 российских военных в масках и касках с автоматическим оружием. Военные на контакт не идут, они установили железные барьеры и рекомендуют за них не заходить.

Как утверждает Радио «Свобода», ссылаясь на военные источники, аэропорт блокируют не военнослужащие Черноморского флота, а бойцы спецподразделений Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации, которые прибыли в Крым с территории России.

Их самолет приземлился на военном аэродроме Черноморского флота в поселке Гвардейское.