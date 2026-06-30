Трамп выдвинул жесткий ультиматум владельцам американских АЗС

По словам президента США, сегодня цена на нефть составляет 68 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп обратился к розничным продавцам топлива с требованием немедленно снизить цены на бензин. В случае невыполнения этого требования компании могут столкнуться с "серьезными проблемами", подчеркнул американский лидер в сети X.

"Розничные продавцы топлива должны немедленно снизить свои цены. Они слишком высоки, учитывая, что цена на нефть сейчас составляет 68 долларов за баррель и стремительно снижается", – написал президент США.

По его словам, розничные продавцы топлива должны быстро отреагировать на призыв и снизить цены на топливо в интересах американских потребителей.

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"Если розничные продавцы этого не сделают, их ждут большие проблемы", – предупредил Трамп.

Президент озвучил ориентировочный уровень, к которому, по его мнению, должны стремиться продавцы. Он составляет около 2,50 доллара за галлон (примерно 3,8 литра топлива).

"Калифорния должна прекратить взимать такие высокие налоги на бензин. Скоро налог превысит стоимость самого продукта, и Соединенные Штаты этого не допустят, как и жители Калифорнии, которые страдают от этих бессмысленных налогов и от собственного правительства", – добавил американский лидер.

В начале мая средняя цена на бензин в США превысила 4,50 доллара за галлон, что стало самым высоким показателем с июля 2022 года.

После объявления о предварительной мирной договоренности между США и Ираном цены на топливо начали снижаться и опустились ниже психологической отметки в 4 доллара за галлон. В то же время они остаются примерно на доллар выше, чем в тот же период прошлого года.

Экономика США – последние новости

Потребительская инфляция в США в мае продемонстрировала самый быстрый рост за последние три года. Причиной ускорения специалисты называют энергетический шок, вызванный эскалацией конфликта в Иране.

Эксперты отмечали, что реальная покупательная способность заработных плат в США постепенно снижается: всё больше домохозяйств вынуждены покрывать текущие расходы за счёт сбережений. Такая тенденция может усилить финансовое давление на потребителей и негативно сказаться на динамике экономического роста.

В то же время, несмотря на определенные трудности, в мае экономика США третий месяц подряд демонстрировала рост занятости, превысивший ожидания.

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