Лучшими операторами дронов в Украине становятся подростки-геймеры, - BI

В академии "Killhouse" обучаются как украинские военнослужащие, так и иностранные добровольцы.

Беспилотные системы в Украине выполняют огромное количество различных задач, включая доставку боеприпасов, наведение атак, разведку и уничтожение вражеских войск. Однако эффективность этих средств сильно зависит от навыков, которыми обладают их операторы.

Чтобы обучить больше операторов БПЛА, Третий армейский корпус запустил академию "Killhouse". В Business Insider выяснили, как проходит обучение.

Отмечается, что в "Killhouse" готовят новых операторов БПЛА и постоянно обновляют учебные программы с учетом свежих уроков, извлеченных с поля боя. Сюда приезжают как украинские военнослужащие, так и иностранные добровольцы.

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Во время одного из уроков FPV-дрон перелетел несколько обручей, затем сместился к шине и задел резину, отчего он рухнул на пыльный бетонный пол. Журналисты отметили, что в таких условиях будущие операторы БПЛА смогут учиться на ошибках, чтобы не допускать их на поле боя.

"С FPV-дроном нельзя позволить себе потерять управление", - сказал журналистам солдат с позывным Радио.

Иностранный доброволец с позывным Санте поделился с журналистами, что управление БПЛА похоже на вождение автомобиля.

"Нужно правильно научиться, а потом тренироваться, тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", - добавил он.

В издании напомнили, что академия "Killhouse" была основана два года назад. Тогда Украина искала способы противостоять более многочисленным российским войскам. Было принято решение сосредоточиться на недорогих дронах, которые позволяют проводить массированные атаки и уничтожать дорогостоящие цели.

Санте признался, что до прибытия в академию он ни разу не управлял дроном. В бою он получал снабжение с одних беспилотников и прятался от других.

Журналисты рассказали, что академия "Killhouse" начиналась как базовый курс обучения управления FPV-дронами, но со временем расширила свою программу, включив в неё курс продвинутого обучения, курс по инженерии дронов с фиксированным крылом и школу по беспилотным наземным транспортным средствам.

Базовый курс по управлению FPV-дронами стоит около 180 долларов для украинцев и вдвое дороже для иностранцев, которые составляют около 5% учеников академии. Украинские военнослужащие получают скидку, а военнослужащие с инвалидностью и военнослужащие Третьего армейского корпуса могут проходить обучение бесплатно.

Журналисты отметили, что некоторым ученикам академии всего 15 лет. Для прохождения подготовки им обязательно нужно получить разрешение родителей. Также есть ученики старше 60 лет.

"С точки зрения статистики, пожилым людям обычно сложнее, особенно если они никогда раньше не играли в видеоигры", - поделился Радио.

По словам добровольца, подростки, которые часто играют в видеоигры, могут освоить курс за считанные дни.

Также журналисты выяснили, что курс по управлению дронами является довольно успешным. Около 80% учеников получают сертификат об успешном прохождении. Те, кто не сдал итоговый экзамен, могут повторить попытку позже.

По словам военных, ежемесячно в базовом курсе управления FPV-дронами принимают участие примерно 250 людей. Участники дневной группы тренируются по шесть часов в день, шесть дней в неделю. Есть ещё одна группа, которая занимается вечером для тех, кто работает или учится - занятия длятся всего три часа в день, но продолжаются 10 дней.

Журналисты отметили, что теоретическая часть курса проходит во временном модуле, переоборудованном под класс, внутри большого склада, где ученики изучают основы FPV-дронов – в том числе их устройство и принцип работы – и отрабатывают навыки пилотирования на компьютерных симуляторах. Только потом они выходят на полигон с препятствиями.

Также в академии есть еще два модуля, которые служат наземными станциями управления, позволяя нескольким ученикам одновременно проходить полигоны с препятствиями. Хотя пилотировать дрон можно и с помощью шлема виртуальной реальности, они работают с компьютерными экранами, что позволяет ученикам работать в командах, а инструкторы наблюдают за их действиями сзади.

Главные сложности в управлении FPV-дронами

"Управлять FPV не слишком сложно, но требуется время, чтобы привыкнуть к пульту управления дроном и самому дрону, поскольку и то, и другое очень чувствительно", - сказал Санте.

Радио отметил, что важно понять, как работает FPV-дрон. Он подчеркнул, что довольно сложно летать очень медленно или зависать на одном месте.

Радио в разговоре с журналистами напомнил, что FPV-дроны не имеют системы стабилизации. Такие беспилотники не могут зависать на месте одним нажатием кнопки, поэтому операторам приходится постоянно делать небольшие движения, чтобы дроны не разбились.

Инструктор с позывным Токио заявила, что базовый курс направлен на то, чтобы привить операторам чувство контроля. Она рассказала, что первое время ученики учатся зависать, выполнять крутые развороты и справляться с практическими проблемами, такими как потеря сигнала. На более поздних этапах обучения они могут освоить навыки охоты на движущиеся цели.

"Мы учим их летать медленно, потому что так можно преодолевать гораздо большие расстояния: батарея не разряжается так быстро", - добавила она.

Адаптация к реальным условиям боевых действий

Радио сообщил журналистам, что сейчас ведутся переговоры с несколькими странами, в том числе с некоторыми членами НАТО, о запуске курсов "Killhouse" за рубежом. Он отметил, что свежие данные с поля боя позволят другим странам подготавливать отличных операторов.

По словам Радио, в "Killhouse" постоянно следят за тем, что происходит на передовой, в том числе через призму опыта своих инструкторов с боевым опытом. Он подчеркнул, что в курсы часто вносятся различные корректировки, такие как создание более сложных полос препятствий, чтобы бросить вызов ученикам.

"Ситуация постоянно меняется. Появилась оптоволоконная связь, роль наземных робототехнических систем становится все более заметной и важной, и мы, конечно же, адаптируемся к современным условиям ведения войны", - рассказал Радио.

Украина задействует на передовой в два раза больше FPV-дронов, чем РФ

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны выполняют почти в два раза больше миссий с использованием FPV-дронов в день по сравнению с противником. Он отметил, что использование передовых технологий абсолютно необходимо.

По словам Сырского, сейчас Украина превосходит россиян по количеству задействованных FPV-дронов в соотношении от 1,7 к 1 до 2 к 1.

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