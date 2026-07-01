'Крым становится для Путина ловушкой': в Newsweek рассказали о 5 сценариях развития событий

Установленная Россией власть в Крыму объявила 26 июня "чрезвычайное положение" после атак со стороны Украины.

От жемчужины в имперской короне Владимира Путина до занозы в его боку – завоевание Крыма в 2014 году вновь становится для него призраком, поскольку война России в Украине заходит в тупик, пишет Newsweek.

Издание отметило, что установленная Россией власть в Крыму объявила 26 июня "чрезвычайное положение" после того, как украинские атаки привели к дефициту топлива, отключениям электроэнергии и ограничениям в повседневной жизни гражданского населения на оккупированном полуострове.

В статье говорится, что продажа бензина для гражданского населения уже была приостановлена, а назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что топливо будет поставляться исключительно государственным учреждениям.

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Путин признал дефицит топлива в России, пообещав при этом усилить противовоздушную оборону, увеличить объемы ремонтных работ и поставок в Крым, где расположена единственная российская военно-морская база в теплых водах.

"Киев, как и прежде, стремится отвоевать Крым у России – цель, которую многие западные аналитики считают недостижимой для Украины", – отметило издание.

Отмечается, что Крым становится для Путина ловушкой: слишком символичным, чтобы от него отказаться, слишком уязвимым, чтобы использовать его так, как раньше, и слишком дорогостоящим, чтобы нормализовать ситуацию.

Издание приводит пять сценариев того, как может развиваться кризис вокруг Крыма, спровоцированный Путиным:

1. Путин укрепляет Крым и заставляет россиян за это платить

Путин заявил, что Россия увеличит импорт топлива, ускорит ремонт нефтяных объектов и усилит поставки в Крым по суше и по морю.

Это наиболее вероятный ближайший сценарий, поскольку он соответствует его стилю управления: покрывать расходы, централизовать контроль, отрицать, что давление на поле боя меняет политическую ситуацию.

Однако издание отмечает, что проблема в том, что укрепления не восстанавливают нормальную жизнь. В Крыму уже приостановлена продажа топлива частным автомобилистам, а в Севастополе введены ограничения в отношении общественного транспорта, магазинов, кафе и уличного освещения.

2. Украина превращает Крым в остров, но не сможет его захватить

В статье указывается, что в начале июня Министерство обороны Украины заявило, что трасса Р-280, соединяющая Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом, попала под контроль украинского огня.

Этот сценарий не требует от Украины штурма полуострова. Он требует, чтобы Украина и в дальнейшем делала Крым ненадежным логистическим центром, изолируя его.

Неожиданным результатом могло бы стать то, что Россия и в дальнейшем будет оккупировать Крым, но уже не сможет уверенно им пользоваться.

3. Москва усиливает давление в других регионах, чтобы доказать: Крым – неприкосновен

По словам главы Кремля, украинские удары были направлены на то, чтобы расколоть российское общество и заставить Москву пойти на переговоры на условиях Киева.

При таком сценарии Россия реагирует на давление в отношении Крыма расширением карательных мер против Украины, а не изменением курса в отношении Крыма.

4. Крым становится "ядовитой таблеткой" в любом соглашении

Этот сценарий предполагает дипломатическое замораживание ситуации, при котором Крым остается под контролем России без реального решения вопроса о суверенитете. Россия интегрировала Крым, но ее контроль над этой территорией не признан на международном уровне, и Путин стремится это изменить.

Позиция Украины в отношении Крыма практически не изменилась: Киев по-прежнему считает его своей территорией, подчеркивая, что будет продолжать прилагать усилия для возвращения полуострова под свой контроль, даже несмотря на то, что Россия интегрирует его с материком, в частности через Керченский мост.

Издание считает, что нынешняя кампания Киева в отношении Крыма частично заключается в военном давлении, но также является политическим сигналом. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит удары по объектам, поддерживающим военные действия России на "временно оккупированной" территории и внутри России.

5. Крым наносит Путину ущерб, но не свергает его

Путин исключил возможность уступок и подчеркнул, что Россия одержит верх, несмотря на временные неудачи, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что позиция России в отношении Украины остается неизменной.

Российская политика предоставляет Кремлю инструменты для подавления, манипулирования общественным мнением и затягивания времени.

Издание прогнозирует, что ухудшение ситуации в Крыму не приведет автоматически к дворцовому перевороту, народному восстанию или внезапному выводу российских войск с полуострова. Более вероятный риск для Путина как лидера носит более узкий характер и подрывает его позиции изнутри.

Атаки по Крыму: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что пока наносить удары по Керченскому мосту не имеет смысла. Романенко пояснил, что беспилотники не могут нести необходимое количество взрывчатки, а вражеская ПВО, хотя и "шатается", но пока функционирует. Авиаэксперт добавил, что для того, чтобы разрушить Керченский мост, требуется соответствующая боевая часть. Романенко отметил, что пока ВСУ превращают Крым в район, где невозможно вести боевые действия.

Также мы писали, что The Telegraph не исключает, что атаки Украины по энергетической и логистической инфраструктуре оккупированного Крыма могут заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на новые рискованные шаги. В статье отмечается, что Путин уже столкнулся с проблемой потери информационного контроля над войной. Поэтому журналисты предполагают, что глава Кремля может усилить атаки на Киев или даже применить тактическое ядерное оружие.

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