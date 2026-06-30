Удары по Москве быстро превращают россиян в пацифистов: исследование настроений в РФ

Количество постов с критикой войны за неделю выросло на 235%.

После крупнейшей с начала полномасштабной войны атаки беспилотников на Москву антивоенные настроения в российских регионах резко усилились. Количество постов с критикой войны за неделю выросло на 235%.

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации Join Ukraine, которая еженедельно проводит мониторинг более 410 региональных Telegram-каналов и 383 сообществ "ВКонтакте". Аналитики отслеживают настроения россиян во всех федеральных округах РФ, а также жителей временно оккупированных Крыма и Донбасса. На прошлой неделе в мониторинг попали 41 883 публикации, которые в совокупности набрали 594 миллиона просмотров.

Аналитики отмечают, что после массированной атаки беспилотников 18 июня на Московский нефтеперерабатывающий завод настроения резко изменились. В региональных Telegram-каналах и сообществах "ВКонтакте" значительно увеличилось количество комментариев с призывами завершить войну. Россияне всё чаще писали: "сколько можно играть в войну", "давайте заканчивать", "когда это всё уже закончится", подчеркивая, что от "войны страдают обычные люди".

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Отмечается, что в региональных обсуждениях усилилась критика властей. Из постов становится ясно, что пользователи обвиняют руководство России в бездействии, они не верят официальным сообщениям о масштабах ударов, а также ставят под сомнение заявления об эффективности российской противовоздушной обороны. Также авторы мониторинга пишут, что многие пользователи начали говорить о непосредственном влиянии войны на их жизнь. Война, которая долгое время казалась им отдаленной, теперь "стала частью повседневной жизни самих россиян".

"Удары по тыловым регионам России меняют восприятие войны россиянами. Пока боевые действия остаются где-то далеко, их легче игнорировать или воспринимать через призму пропаганды. Когда же беспилотники долетают до Москвы или других крупных городов, россияне начинают говорить о собственной безопасности, задавать вопросы властям, более критично оценивать официальные сообщения и требовать прекращения войны. Для Кремля это особенно болезненно, ведь одна из ключевых основ российской пропаганды – убеждение, что государство полностью контролирует ситуацию, а война не влияет на жизнь большинства населения", – сказала аналитик Join Ukraine Юлия Еленич.

В чатах появились новые темы

Мониторинг зафиксировал всплеск двух новых тем. Отмечается, что они напрямую влияют на внутреннюю стабильность России. Речь идет о росте сообщений о мобилизации на 324–537%. Пользователи обсуждали возможное возобновление призыва в армию, сообщения об "облавах" и все чаще выражали нежелание воевать.

И на 133% увеличилось количество постов о дефиците топлива и последствиях санкций. В регионах писали о пустых заправках, ограничениях на продажу бензина, очередях и ожидании нового скачка цен.

Удары по Москве – последние новости

Напомним, что в ночь на 30 июня продолжалась масштабная атака беспилотников на Москву и Московскую область. Сообщалось о взрывах и пожаре в Егорьевске, а также о двух попаданиях в Дубну Московской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повторное попадание в центр космической связи "Дубна" в Московской области. Он отметил особый статус этого объекта, который используется для разведки и координации действий военных.

Согласится ли Путин на переговоры

Добавим, что, по мнению зарубежных СМИ, российский диктатор признал, что его так называемая "СВО" идет не по плану. Отмечается, что продолжение давления на военную логистику может помочь добиться перелома на фронте.

В то же время другие аналитики считают, что удары по НПЗ и связанный с этим топливный кризис все же заставят Путина сесть за стол реальных переговоров, на которых он будет готов идти на уступки. Главная причина в том, что он не может позволить себе выглядеть слабым и вынужден поддерживать образ "бескомпромиссного лидера".

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