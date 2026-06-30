Кошка царапает мебель: эксперты назвали способ №1, как это исправить

Эксперты объяснили, почему кошки царапают мебель, и предложили простую стратегию перенаправления поведения, которая позволяет сохранить диван и не вступать в конфликт с питомцем.

Домашние кошки часто портят мебель, и даже наличие когтеточек не гарантирует, что животное выберет именно их. Эксперты объясняют: царапание – это не вредная привычка и не "месть", а естественное поведение, которое невозможно полностью остановить, пишет Parade Pets.

По словам ветеринара Джой Майерс из сервиса Vetster, царапание выполняет сразу несколько важных функций:

"Царапание помогает поддерживать когти в здоровом состоянии… растягивает мышцы и сухожилия, а также служит важной формой визуальной и обонятельной коммуникации", – объясняет специалист.

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Помимо ухода за когтями, кошки таким образом оставляют "сообщения" другим животным через пахучие железы в лапах и визуальные следы.

Почему диван выигрывает у когтеточек

Даже если дома есть специальные когтеточки, кошка все равно может выбрать мебель.

"Диван может быть просто лучшей поверхностью для царапания – благодаря текстуре, устойчивости и расположению", – отмечает Майерс.

Особенно привлекательными для животного являются прочные и "социальные" места – например, подлокотники в центре комнаты.

Специалисты подчеркивают: наказывать кошку за царапание – неэффективно и даже вредно. Наказание только усиливает стресс, тогда как лучший результат дает положительное подкрепление – вознаграждение за правильное поведение.

Способ №1, который рекомендуют эксперты

Самая эффективная стратегия – перенаправление поведения. Эксперты советуют:

поставить когтеточку рядом с местом, где кот портит мебель

поощрять использование когтеточек лакомствами или игрой

сделать поверхность устойчивой и привлекательной для животного

подобрать высоту так, чтобы кот мог полностью вытянуться

Кошки выбирают не случайно – они реагируют на комфорт, устойчивость и расположение объекта. Поэтому правильная когтеточка в правильном месте часто решает проблему без каких-либо конфликтов.

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