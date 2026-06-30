5 странных Android-смартфонов, которые вы, вероятно, никогда не видели

В эпоху раннего Android производители пробовали буквально все: от проекторов до вращающихся экранов и 3D-интерфейсов.

Современные смартфоны становятся все более однотипными, но так было не всегда. В эпоху раннего Android производители активно экспериментировали с дизайном и форм-фактором, создавая устройства, которые сегодня выглядят крайне необычно.

Журналисты BGR составили подборку странных и необычных смартфонов, о которых сейчас уже, возможно, не все помнят или даже знают. Некоторые из них стали коммерческими провалами, другие – предметом увлечения коллекционеров.

LG Wing 5G

Видео дня

Одним из самых необычных устройств журналисты назвали LG Wing 5G. Он вышел еще в 2020 году и получил уникальную конструкцию: основной экран поворачивался на 90 градусов, открывая дополнительный дисплей под ним.

Идея заключалась в том, чтобы совместить разные сценарии использования. Например, пользователь мог смотреть видео в горизонтальном режиме и параллельно читать сообщения или управлять камерой. Фактически LG Wing задумывался как инструмент для многозадачности еще до того, как складные смартфоны стали мейнстримом.

Однако высокая цена и нишевость привели к слабым продажам. В итоге устройство стало одной из последних разработок мобильного подразделения LG.

BlackBerry Passport

BlackBerry Passport – попытка компании BlackBerry адаптироваться к эпохе Android, сохранив собственный стиль. Телефон получил квадратный экран и физическую клавиатуру, которая имела три ряда клавиш вместо привычных четырех, что делало набор текста менее удобным.

Несмотря на попытку объединить фирменную BlackBerry OS с возможностью запуска Android-приложений, устройство не смогло стать массовым. Позже компания окончательно перешла на Android, но Passport остался одним из самых необычных ее экспериментов.

Amazon Fire Phone

Amazon Fire Phone получил 4 фронтальные камеры, которые отслеживали положение глаз пользователя и создавали эффект объемного интерфейса. Также устройство активно использовало 3D-анимации для интерфейса.

Несмотря на интересную идею и в целом неплохие характеристики, смартфон стал одним из самых громких и дорогостоящих провалов компании в сегменте потребительской электроники. Эксперты считают, что отсутствие сервисов Google стало главной причин неудачи устройства на рынке.

Samsung Galaxy Beam i8530

В 2012 году у Samsung зародилась идея установить мини-проектор прямо в смартфон. Он мог проецировать изображение на стену, превращая гаджет в портативный киноэкран.

Однако технология имела серьезные ограничения: яркость проектора была низкой, а качество изображения сильно зависело от условий освещения. При этом аккумулятор разряжался очень быстро – примерно за 2-3 часа работы проектора.

Motorola Backflip

Motorola Backflip считается один из самых странных устройств Motorola эпохи раннего Android. Его главная фишка – необычный механизм складывания, при котором экран мог переворачиваться назад. Клавиатура при этом оказывалась сзади корпуса, а сам телефон можно было установить на поверхность в виде подставки.

На практике это решение оказалось спорным: клавиатура была не защищена и быстро изнашивалась, а сам механизм выглядел громоздким и неудобным. Несмотря на неплохое железо, смартфон получил только одно обновление программного обеспечения.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple определилась с выпуском первого складного iPhone этой осенью. Компания не спешила, потому что ждала, пока технология "созреет", позволив создать складной экран без заметной складки.

УНИАН рассказывал, что недорогой Honor попал в Книгу рекордов Гиннесса как смартфон с самой высокой автономностью. Устройство продержалось 26 часов 8 минут и 34 секунды в комплексном тесте автономности.

Вас также могут заинтересовать новости:

.