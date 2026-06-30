Названы шесть самых красивых городов Европы: кто возглавил рейтинг

В список вошли Лиссабон, Стокгольм и Париж.

В ходе опроса жителей разных городов были определены шесть лидеров, признанных самыми красивыми в Европе, список возглавил Эдинбург. Для города важно хорошо функционировать - то есть иметь достаточно зеленых зон, удобный транспорт, дружескую атмосферу и множество мест для питания и развлечений, но когда он еще и выглядит впечатляюще, это делает его особенно ценным, пишет Time Out.

Отмечается, что было опрошено 24 000 местных жителей о различных аспектах их городов, в частности о том, считают ли они свой город "красивым". В рейтинг вошли 10 населенных пунктов, в которых большинство респондентов ответили утвердительно.

От драматических природных ландшафтов Кейптауна до панорамных видов на озеро Мичиган в Чикаго - в список попали города со всего мира, но именно Европа доминировала больше всего среди континентов.

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Второе место в общем рейтинге и первое в Европе занял Эдинбург, где 84% опрошенных назвали свой город красивым. Как отмечает редактор раздела путешествий Time Out Грейс Бирд:

"Сочетание архитектурных стилей - от георгианских террас Нового города до узких, извилистых средневековых улочек Старого города и впечатляющих готических шпилей - делает шотландскую столицу настоящим удовольствием для прогулок".

Лиссабон занял пятое место в общем рейтинге (второе в этом списке) с результатом 74%, а Париж стал третьим среди европейских городов с 68%. Лиссабон известен своими холмами и видами на океан, тогда как французская столица отличается элегантной архитектурой в стиле Османа, что делает её одним из самых узнаваемых и эстетичных городов мира.

Шесть самых красивых городов Европы:

Эдинбург

Лиссабон

Париж

Стокгольм

Порту

Рига

Новости туризма

Напомним, эксперт назвал три европейских направления, которые этим летом предлагают самые выгодные цены, помогая путешественникам максимально выгодно потратить деньги. Это, в частности, Болгария, известная пляжами вдоль Черного моря и горными пейзажами. Там цены снижены в среднем на 60 фунтов стерлингов (3560 гривень) на человека. Черногория, прославившаяся как "балканская жемчужина" - цены упали примерно на 53 фунта стерлингов (3145 гривень), а также Турция - страна, известная не только курортами, но и архитектурой, богатой культурой и оживленными базарами. По словам экспертов, в этой стране зафиксировано снижение цен примерно на 35 фунтов стерлингов (2077 гривень) на человека.

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