Эксперт рассказал, когда в Украине закончится сезон дешевой черешни

Черешня этим летом стала одной из самых доступных ягод для украинцев.

Несмотря на весенние заморозки, в Украине в этом году собрали очень хороший урожай черешни, что отразилось на ценах на ягоду. Сейчас производители продают её по цене от 40 до 60 гривень за килограмм, сообщает изданию Seeds президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

"Сезон черешни в Украине сейчас в самом разгаре. Думаю, что закончится он только через 7–10 дней. Цена на черешню существенно ниже, чем в прошлом году – в несколько раз. Сейчас цена черешни с поля составляет от 40 до 60 гривень за килограмм. Причина проста – почти везде хороший урожай", – говорит Баштанник.

Этим летом черешня в Украине стала одной из самых дешёвых ягод, несмотря на рост себестоимости её выращивания. Поэтому фермеры, которые надеялись заработать на черешне, просчитались – они ожидали значительно более высоких цен.

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"Цены на черешню почти такие же, как и на садовую клубнику. Малина – дороже, голубика – дороже. Хотя, вообще, во всем мире премиальная, качественная, крупная черешня – дорогая. Она и должна быть дорогой, потому что себестоимость и сложность её выращивания слишком высоки. Я думаю, что черешня не принесла и близко той прибыли, на которую рассчитывали украинские фермеры", – считает эксперт.

Особенность черешни заключается в том, что её можно собирать исключительно вручную. Наёмный персонал может заработать в среднем 1200–1400 гривень в день, что составляет половину себестоимости ягоды.

"Многие хозяйства платят не за килограмм, а почасово – примерно до 200 гривень в час. В среднем стоимость сбора в Украине составляет до 20 гривень за килограмм. Это довольно много, учитывая нынешнюю цену – практически треть цены продажи и как минимум половина себестоимости", – отмечает Баштанник.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На рынке перед выходными украинские персики подешевели почти вдвое, их средняя стоимость снизилась до 70 грн/кг. Импортные фрукты продавались дороже – к тому же они уступали по качеству отечественным персикам из Одессы.

Сезон отечественных арбузов в Украине должен начаться во второй половине июля. В этом году в Херсонской области под арбузы засеяли более 1000 гектаров, а еще 400 гектаров отвели под дыни.

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