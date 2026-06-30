Чем украинская баллистика 'Пеликан' опасна для российской логистики: объяснение эксперта

Украинская баллистическая ракета "Пеликан" (зарезервированное название для баллистической ракеты FP-7) значительно поможет в уничтожении российской системы управления и российской логистики вдоль линии фронта. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.
"Это наша первая баллистическая ракета на базе советской зенитной ракеты, корпус в основном взят от неё. Это наша надежда на баллистику, но, скажем, FP-7 в целом позиционировалась как ракета малой дальности - до 150 км и с относительно небольшой боевой частью - 150 кг. Но эта ракета, по сообщениям наших высокопоставленных военных, уже прошла испытания еще в феврале. То есть были телеметрические измерения траектории, она пролетела примерно 100 км. И в целом показатели соответствуют тому, чего от этой ракеты ожидали", - сказал он.
То есть, по словам эксперта, измеряется в целом ускорение ракеты, способна ли она подняться на соответствующую высоту.
"После этого эту ракету попытались сделать универсальной, на её базе ещё ракету FP-7X создать. Скажем так, если удастся сделать аналог ATACMS, это будет прекрасно. Это, значит, станет для нас большой помощью в уничтожении российской системы управления и российской логистики вдоль линии фронта. И для нанесения ударов время от времени по российским промышленным центрам в прилегающих областях. Там, где она сможет долететь", - пояснил Романенко.
В общем, как рассказал он, пока ведутся разработки самой ракеты: какова будет система управления, пусковая установка и сможет ли она передвигаться на самостоятельной самоходной установке.
"Как её будут выпускать, пока всё это остаётся под вопросом. Официальной информации не было… Сейчас дальность в результате испытаний увеличена, говорят, что составляет 250–300 км. Боевая часть, как и раньше, остаётся 150 кг", - пояснил эксперт.
Романенко также подчеркнул, что "Фламинго" - крылатая ракета, а "Пеликан" - баллистическая:
"Это принципиальная разница. И вторая принципиальная разница в том, что у "Фламинго" - 3000, а у "Пеликана", если он будет "Пеликаном", - 300 км, в 10 раз меньше".
Сделан ли "Пеликан" на базе зенитной ракеты 48Н6 от С-300
"Нам нечего переделывать, у нас нет комплексов. Потому что у нас нет зенитных ракет к комплексам С-300. Нам нечего переделывать. Взяты базовые размеры, взята компоновка от этой ракеты, но там всё остальное, там даже корпус не С-300", - отметил он.
Насколько российская ПВО вообще способна перехватывать баллистические ракеты
"Мелкую баллистику они способны перехватывать, если это будет высота 50 км. И в целом российские последние модели комплекса С-300 и все комплексы С-400 будут способны перехватывать её. И, возможно, даже последние модели "Бук-М3" тоже будут способны перехватывать, С-350 тоже будет способен перехватывать, но их уже мало вдоль линии фронта. Во-вторых, как они перехватывают? Они сбивают её как самолёт - взрывом рядом, а не прямым попаданием. То есть, если мы запускаем ракету по какому-то командному пункту, то понятно, что как бы её ни сбили, она уже не попадет в командный пункт", - пояснил Романенко.
Но, по его словам, если мы запускаем ракету по промышленному предприятию, которое имеет большую площадь, то сбивание таким образом приводит лишь к тому, что боевая часть упадет, но не туда, куда целились, а где-то рядом. Эксперт резюмировал:
"В зависимости от того, на какое расстояние отбросит взрыв эту боевую часть, она может упасть на территории этого самого предприятия, потому что в тот момент, когда её сбивают, она уже летит почти вертикально".
Украинская баллистика: последние новости
Как сообщал УНИАН, Украина уже проводит наземные испытания двигателя для украинской баллистической ракеты FP-9, и в ближайшее время начнутся первые испытания "на Москве".
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что сейчас все это готово и мы ждем первого полета в ближайшее время.
В то же время Штилерман отметил, что на данный момент Украина уже располагает баллистическими ракетами, способными лететь на расстояние до 300 километров. Однако, по словам представителя компании, Украине нет смысла их использовать.