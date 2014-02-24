В Крыму открыли доступ к мысу Айя, где строили Межигорье-2 - «УДАР»

Активисты севастопольской организации и молодежного крыла “УДАРа” проверили периметр и территорию захваченной семьей Януковичей территории бывшего санатория на мысе Айя, сообщил координатор молодежного крыла «УДАРа» Дмитрий Белоцерковец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», по информации активистов, строительство нового вип-сооружения остановлено, вся территория опустела.

„Для нас до последнего времени оставался важным вопрос несправедливого запрещения доступа простых людей на территорию бывшего санатория. Несколько лет назад семья бывшего Президента незаконно захватила эту уникальную прибрежную территорию. Сейчас, после проверки, мы можем констатировать, что блок-пост „Межигорье-2”, как прозвали это здание в народе, открыт, а вход - свободен”, - заявил Белоцерковец.

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По его словам, сейчас любой может посетить имение на мысе Айя и оценить масштабы задуманного. Как говорят специалисты, по роскоши, в случае достройки, он мог бы сравниться с пресловутым „Межигорьем” под Киевом.

Белоцерковец также добавил, что «УДАР» будет инициировать расследование всех незаконных застроек на южном берегу Крыма, которые были закрыты для доступа на них севастопольцев из-за захватом окружением экс-президента.

Как отмечает пресс-служба, на протяжении последних двух лет на южном побережье Крыма велось масштабное строительство частного имения в интересах семьи бывшего Президента Януковича и его ближайшего окружения. При этом, у граждан с помощью коррупционных схем забрали тысячи гектаров земли, включая заповедники и нетронутые пляжи. Новый вип-дворец строили на месте главного корпуса базы отдыха работников Укравтодора. База была приватизирована одновременно с Межгорьем.