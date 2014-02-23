В Одессе молодчики с дубинками сожгли флаг УПА и потребовали встречи с губернатором

Как передает корреспондент УНИАН, данная группа активизировалась после митинга в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где проходил митинг противников Евромайдана, организованный лидером организации «Молодежное единство» Антоном Давидченко.

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Отделившаяся группа, в числе которых многие в масках и касках, а также с георгиевскими ленточками, пришла на проспект Шевченко - к административному зданию №1 Одесской областной государственной администрации.

Возле админздания, вооруженные дубинками и металлическими прутами молодчики, стали перед зданием и принялись скандировать: «Скорик, выходи!». В толпе был виден белый флаг с надписью «Дозор» (пророссийская организация), государственные флаги России. Милиции практически нет.

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Парни вели себя агрессивно – кричали, размаивая дубинками и прутами. Кричали, что ждут «майданутых» и «Майданутых на кол!», а также делали угрожающие выпады в сторону журналистов. Не дождавшись губернатора, они сожгли флаг УПА и пошли по центральным улицам.

В это же время другая группа аналогичных людей (около 400 человек) движется к базе спецподразделения «Беркут», чтобы «его защитить».

Милиция в происходящее пока не вмешивается. Парни идут по улицам, сжигая на ходу флаги УПА.

Напомним, сегодня в Одессе более 5 тыс. человек прошли маршем в поддержку Евромайдана. В колонне - очень много детей. В районе пересечения улиц Малой Арнаутской и Пушкинской несколько человек, шедшие с колонной, начали скандировать: «На ОГА!», призывая направиться к Одесской областной администрации. Движение замедлилось, но большиство активистов убедили, что необходимо двигаться на Приморский бульвар.

Возле памятника состоялся митинг, во время которого один из организаторов одесского Майдана, лидер «Демократического Альянса» в Одессе Алексей Черный сказал, что попытка перенаправить колонну была провокацией. Он также сказал журналистам, что в городе, по его данным, много «титушек», вооруженных холодным и огнестрельным оружием. Поэтому сегодняшний марш так тщательно охранялся. Черный не исключает, что еще будут попытки провокаций.

Тернопольским «беркутовцам» руководство дало несколько дней отдыха, чтобы снять стресс после Майдана.