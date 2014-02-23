Парламент вернул себе полномочия по назначению и увольнению судей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрен возврат парламенту ряда полномочий по назначению и увольнению судей, которые ранее были переданы другим органам власти, в частности Высшему совету юстиции.

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В соответствии с законом, председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного суда, его заместители, председатель Высшего специализированного суда, его заместители назначаются на должности сроком на 5 лет из числа судей этого суда и освобождаются от должностей Верховной Радой Украины по предоставлению соответствующего совета судей.

Раньше эту функцию выполнял Высший совет юстиции.

Кроме того, законом предусмотрено, что в случае, если кандидат на должность судьи бессрочно не избран, Высшим советом юстиции вносится представление об освобождении этого кандидата от должности.